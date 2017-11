330 43

Economía.- El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en la gestión de los programa de rescates a Grecia

Avisa que Atenas tendrá "necesidades financieras sustanciales" todavía cuando concluya el tercer programa de rescate

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA) ha constatado deficiencias en la gestión de la Comisión Europea en los programas de rescate económico a Grecia y en su diseño, entre otros, porque no se priorizaron suficientemente las condiciones de los programas y que las proyecciones macroeconómicas que sirvieron de base no se han justificado debidamente en un informe especial.

"Los objetivos de los (dos primeros) programas sólo se han cumplido de forma limitada. Promovieron reformas y evitaron la quiebra de Grecia, pero la capacidad del país para financiarse plenamente en los mercados financieros sigue representando un desafío", ha resumido en rueda de prensa el autor del informe, el español Baudilio Tomé Muguruza, que ha avisado de que Grecia tendrá "necesidades financieras sustanciales" una vez que haya finalizado en agosto de 2018 el tercer programa de rescate, que asciende a 86.000 millones de euros y que se suman a los 110.000 millones del primer rescate y otros 172.600 del segundo.

En el periodo inmediatamente posterior al programa, "Grecia tendrá que pagar importes significativos de deuda". "En 2019, las necesidades brutas de financiación ascienden a 21.000 millones de euros en pagos de capital e intereses. La hipótesis del programa es que, tras su expiración, el pago de la deuda se financiará íntegramente con el superávit primario y la financiación en los mercados", recuerdan los auditores en su informe.

Los auditores europeos consideran que "la Comisión no evaluó exhaustivamente los dos primeros programas", algo que "habría sido pertinente para ajustar el proceso de reforma" y admiten "insuficientes en la ejecución" de los mismos, dado que "a mediados de 2017, Grecia sigue necesitando asistencia financiera externa".

"El primer programa no funcionó dado que hubo un segundo. En el primer programa las condiciones eran generales en su mayoría, más centradas en el ahorro fiscal que en los cambios estructurales. En el segundo programa habría condiciones más detalladas pero, quizá, no bien priorizadas", ha explicado Tomé Muguruza.

El experto español ha dejado claro que los autores evalúan si la gestión de la Comisión de los primeros dos programas fue adecuada, si se diseñaron correctamente las condiciones y si cumplieron sus objetivos y en el caso del tercer programa evalúan el diseño. Pero no entran a hacer ninguna evaluación "política" de las condiciones exigidas a cambios del rescate y tampoco audita la actuación del resto de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo de Estabilidad Financiero ni de las autoridades griegas. Y la información remitida por el Banco Central Europeo fue "insuficiente" para evaluar su eficacia operativa en su caso.

En términos generales, el Tribunal de Cuentas de la UE ha constatado que la Comisión "no tenía experiencia en la gestión" cuando se gestó el primer rescate y no contó con "directrices internas específicas" para concebir las condiciones, las cuáles, además, "no se priorizaron de manera adecuada en el primer y segundo programa por su importancia y no se integraron en una estrategia más amplia".

Algunas "no estaban justificadas" o su alcance era "demasiado limitado para corregir desequilibrios sectoriales clave", aseguran los auditores, que también han detectado "insuficiencias" en la documentación y justificación de las proyecciones macroeconómicas en la base para negociar las condiciones. En este punto, concede que ésas fueron "similar" al de otras organizaciones internacionales.

El Tribunal de Cuentas europeo también detectó "insuficiencias importantes" respecto a la evaluación de las reformas estructurales" y constató un resultado "dispar" entre las reformas en el ámbito de la fiscalidad y administración pública, que generaron ahorros presupuestarios, y las reformas del mercado laboral y del sector financiero, cuyo esfuerzo estructural resulta "insuficiente". Varias reformas "fundamentales" sufrieron un retraso "considerable o no fueron eficaces".

En el caso del sector financiero en concreto, el Tribunal de Cuentas de la UE considera que el sector se reestructuró "sustancialmente" pero a un coste "considerable", más de 45.000 millones inyectados "de los cuáles posiblemente solo pueda recuperarse una pequeña parte".

RECOMENDACIONES

De cara a futuros programas, no necesariamente para Grecia, los auditores europeos piden a la Comisión que mejore el diseño delos programas y en particular el trabajo de análisis para justificar las condiciones a cambio de los rescates y priorizarlas más, es decir, que especifique cuáles son urgentes para corregir desequilibrios y cuáles son esenciales para cumplir los objetivos de los programas, que además, deben integrarse en "una estrategia general de crecimiento para el país".

También recomienda al Ejecutivo comunitario documentar mejor las hipótesis y los cambios en los cálculos económicos en la base para confeccionar los rescates y que haga un seguimiento "sistemático" de los programas, incluidas evaluaciones "intermedias" de programas "sucesivos" y garantizar "un marco apropiado de apoyo y seguimiento" una vez concluya el programa de rescate.

También se debe evaluar de manera "más sistemática" la capacidad de los países rescatados para ejecutar las reformas y si necesitan asistencia técnica. "Las condiciones tendrían que adaptarse a los resultados de este análisis", argumenta el Tribunal.

LA RESPUESTA DE LA COMISION

La Comisión ha tomado "nota" del informe publicado este jueves y ha puesto en valor que "muchas" de las recomendaciones ya las ha puesto en marcha en el caso del tercer rescate a Grecia.

"Saludamos y responderemos a todas las recomendaciones de mejoras y la manera en que lo haremos en a través de nuestro trabajo en el tercer programa de rescate para Grecia, donde muchas de estas recomendaciones ya han sido aplicadas", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaristis Schinas, que ha insistido en que la institución ha cooperado "plenamente" con el Tribunal de Cuentas y ha evitado valorar la insuficiente cooperación por parte del Banco Central Europeo. "No discutiré nada que concierne al BCE", ha zanjado.

