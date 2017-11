330 43

Montoro: "El comercio 'online' está sujeto a las mismas normas tributarias que los demás"

16/11/2017 - 12:59

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha aclarado este jueves que el comercio 'online' de segunda mano está sujeto "a las mismas normas tributarias que los demás", ya que su tributación "no puede ser diferentes de las transacciones comerciales normales".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras inaugurar las Jornadas Tributarias 'Asesores Fiscales: Transformar para Innovar', organizado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas (CGE), al ser preguntado por la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos que establece que las ventas de productos usados realizadas por particulares en plataformas 'online' deberán tributar al 4% por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Montoro ha señalado que "no hay ninguna novedad" al respecto, ya que "lo que se está haciendo es interpretar la legislación vigente que siempre ha previsto esta opción". "El Comercio (ICOMERC.MC )'online' no puede ser diferente de lo que han sido las transacciones comerciales normales", ha defendido, insistiendo en que "no hay ninguna novedad tributaria ni se cambia el impuesto", sino que se clarifica que el comercio 'online' "está sujeto a las mismas normas tributarias que los demás".

Preguntado sobre la forma de calcular lo que hay que tributar por la venta de productos de segunda mano, Montoro ha indicado que "lo tiene que realizar quien está realizando la venta", de forma que "si tiene una plusvalía, le corresponde a quien hace esa transacción".

En este sentido, ha explicado que una cosa es que se haga la transmisión, lo que tiene un gravamen, y otra que personas que hacen transmisión obtengan una ganancia o registren una pérdida respecto del valor anterior. "Si haces una transacción comercial, estas se gravan", ha puntualizado.

El gravamen por Transmisiones Patrimoniales (ITP) a la venta de productos de segunda mano por parte de particulares se dirige a las ventas de este tipo que se realizan en plataformas 'online' como Wallapop, eBay o Vibbo.

