Economía.- Crece la demanda de movilidad internacional por una caída de trabajadores dispuestos a reubicarse, según BDO

Un estudio analiza la movilidad desde la perspectiva de 14.500 empleados encuestados de 20 países

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La seguridad laboral o la familia son factores que influyen "tanto o más que el salario" a la hora de desplazarse, según el estudio 'Perceptions Of Employee Mobility In A Climate Of Change', elaborado por BDO, que señala que el entorno cambiante económico, político y social motiva la aplicación de nuevos incentivos y apoyos por parte del empleador a un trabajador expatriado que está "menos dispuesto a mudarse que hace cinco años".

En concreto, un 36% de los empleados considera atractiva la garantía de que puede volver a su puesto de trabajo actual después de la expatriación, así como el pago de los estudios del idioma si así fuera necesario. El 35% valora la asistencia de inmigración para que el cónyuge pueda encontrar trabajo y la posibilidad de obtener de billetes de regreso de manera inmediata.

El estudio señala que el perfil de empleado más predispuesto a viajar es, en un 25% de los casos, de un individuo menor de 35 años, sin cónyuge y sin hijos. Los destinos de preferencia son Estados Unidos (30%), Canadá (22%), Reino Unido (19%) y Australia (19%).

La edad media de los empleados dispuestos a viajar cambia en el caso de España, que cuentan con 38 años de media, dominan tres idiomas y viajan, en el 60% de los casos, acompañados por su pareja. Además, destaca su formación: un 57% tienen postgrado o master, un 7% un doctorado y el 12% se trasladó por su pareja.

La intención de estancia media en el país de destino es de 2-3 años, con la idea clara de regresar a España pasado ese tiempo.

VIVIENDA, BUENOS COLEGIOS Y AYUDAS AL CONYUGE.

El informe también señala las fórmulas para retribuir a los expatriados. "Las multinacionales españolas suelen optar por aplicar los beneficios de expatriación que estrictamente correspondan en cada país", explica.

Así, las compañías se valen de "índices objetivos" proporcionados por firmas consultoras que miden el diferencial del coste de vida entre el país de origen y destino para proporcionar incentivos económicos por distancia, dureza y peligrosidad.

Los beneficios en especie más valorados por los expatriados son, por otro lado, vivienda, colegios internacionales, clubes sociales, vehículo y chófer, seguro médico internacional y ayuda económica al cónyuge.

En sus conclusiones, el estudio señala que los empleados estaban, hace cinco años, "claramente más dispuestos" a considerar la reubicación internacional de lo que están ahora. "Han surgido necesidades y deseos únicos más allá de la remuneración que deben cumplirse antes de que los empleados consideren la expatriación", afirma.

La directora del área de Capital Humano de BDO Abogados y Asesores Tributarios en España corrobora la conclusión y señala que "el hecho de que la mayoría de los empleados se trasladen a otro país si se ofrece suficiente dinero es cada vez menos efectivo, por lo que atraer al talento para considerar un cambio temporal de país requiere mucho más que un incremento salarial".

