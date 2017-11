330 43

Ericsson despedirá a los 341 trabajadores afectados por el ere a partir del 11 de diciembre

16/11/2017 - 10:37

- UGT y CCOO critican la postura de los sindicatos CGT y STC

- El viernes a las 12 horas ERICSSON (ERICB.ES )aplicará las medidas si no hay consenso mayoritario entre sindicatos

Ericsson despedirá a los 341 trabajadores afectados por el ERE entre el 11 de diciembre y el 31 de marzo de 2018, con independencia de las condiciones que se acuerden entre la compañía y los sindicatos.

El pasado sábado finalizó el periodo de consultas entre los cuatro sindicatos representativos en Ericsson (UGT, CCOO, CGT y STC) y la empresa sin que se lograse un acuerdo con la compañía y con diferencias entre las posturas que mantienen los sindicatos.

Tras un mes de conversaciones, la empresa trasladó a la mesa de negociación una propuesta de acuerdo con 45 días por año, prejubilaciones a partir de los 53 años y planes de renta entre los 50 y 52 años, con las mismas condiciones económicas que el año pasado, una postura que UGT y CCOO (representados por seis miembros) dieron por buena, pero que CGT y STC (representados con siete miembros) desestimaron.

Ante esta situación de falta de acuerdo, la empresa trasladó que si no llegan a un entendimiento o a una mayoría que vote esa opción, ejecutaría unas condiciones de 27 días por año para todos los trabajadores y prejubilaciones a partir de los 56 años, que apenas incluiría a 25 personas.

Ante este escenario, fuentes de UGT afirmaron a Servimedia que un abogado experto en la materia les advirtió que si denunciaban esta situación no hay apenas probabilidades de mejora "porque nos la jugamos a que sea despido procedente y den 20 días por año o que sea improcedente y den algo peor que el acuerdo o que lo declare nulo el juez".

Además, apuntaron que la empresa podría tomar medidas como volver a abrir el ERE con las condiciones que crea convenientes o bien tomar otro tipo de medidas, que serían las que les permite la ley, como despedir 30 personas cada tres meses o bien sacar unidades de Ericsson fuera de España. Ante esa tesitura, "obviamente tanto UGT como CCOO decidimos aceptar el acuerdo", pero desde UGT lamentaron que son solo 6 sindicales de 13.

CONFLICTO ENTRE SINDICATOS

Ante esta situación, desde UGT indicaron que se están celebrando asambleas y hoy, jueves, realizarán un referéndum junto con CCOO, "porque STC y CGT han dicho que no, cosa que no entendemos", y añadió que "lo peor es que han dicho que les da igual lo que diga la mayoría en referéndum que ellos han dicho que no y es no".

Desde UGT, pidieron a CGT y STC que "salgan de esa sinrazón, porque no tiene sentido ya, llegado a este punto, que rechacen el acuerdo" y añadieron que es malo también "que no atiendan a lo que diga la mayoría de los trabajadores en referéndum tanto si es positiva como si no".

En este sentido, UGT y CCOO lamentaron que tanto CGT como STC confían en la baza de ganar el juicio, pero apuntaron que en el debate con ellos delante de los trabajadores "admiten que su única baza es la nulidad y la nulidad tampoco te garantiza nada bueno".

Desde UGT reconocieron que están presionando a la empresa "para que dé lo que han pedido UGT y CCOO", pero la compañía no acepta. Por ello, "estamos expuestos a las decisiones que tome la empresa porque ya se ha cerrado el periodo formal de negociación y no tienen por qué dar más".

A este respecto, informaron que la empresa "ha dejado meridianamente claro" en un comunicado remitido por escrito que mañana, viernes, a las 12 horas, "o hay una mayoría o aplican un acuerdo".

