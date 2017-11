330 43

Un ex directivo del banco de españa asegura que no comprar el popular hubiera sido "mucho más perjudicial" para la economía española

15/11/2017 - 21:49

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El ex director general de Supervisión del Banco de España y ex secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, aseguró este miércoles que si el Banco Santander no hubiera comprado el POPULAR (POP.MC ) la situación hubiera sido "mucho más perjudicial" para la economía española.

Así lo dijo Villasante durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera en España y el rescate de las cajas de ahorros.

Villasante afirmó que aunque la información relativa a los estados financieros del Popular "todavía no es completa", según los especialistas, no hubiese sido viable la entidad sin la resolución.

"El banco tenía una crisis que afrontar y no podía hacer frente a los pagos", por lo que las autoridades de supervisión "consideraron que no era viable y se activó el mecanismo de resolución" poniéndolo a subasta, relató.

"Si no hubiera habido ninguna entidad que acudiera a la subasta hubiera ido a otra dimensión, mucho más sistémica, mucho más perjudicial" para la economía española y con "dimensiones mucho más duras que las que han podido ser que una entidad, por su capacidad financiera, haya podido dar un paso al frente para pujar por el banco", afirmó.

Villasante también se remitió a las autoridades para reiterar que la operación "no ha costado un duro al erario público", mientras que el Santander "ha tenido que estabilizar con su propia tesorería", en concreto con 13.000 millones de euros, en el que es "el primer rescate bancario que se estabiliza con dinero privado". Con esta resolución, se ha evitado una "gran tensión", concluyó.

