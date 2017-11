330 43

Economía.- El Banco de España tuvo que recordar "constantemente" a las cajas que no tenían ánimo de lucro

El que fuera director general de Supervisión del Banco de España entre los años 2000 y 2006, Pedro Pablo Villasante, ha asegurado que, durante el período en el que estuvo como directivo en este órgano, tuvieron que recordar "constantemente" a las cajas de ahorro que en su naturaleza jurídico no estaba la de generar beneficios.

"Recordábamos constantemente su naturaleza especial, su no ánimo de lucro. Eran entidades muy especiales, con una naturaleza jurídica muy especial", ha manifestado durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate bancario.

Así, ha asegurado que en la institución recibieron "quejas" de las cajas de ahorro porque no se les autorizaba la compra de entidades extranjeras, e incluso se les planteaban "restricciones" para operaciones dentro del territorio nacional, debido a su propia naturaleza.

En este sentido, ha señalado que la supervisión de las cajas de ahorro correspondía a las comunidades autónomas, atribuida a través de sus estatutos de autonomía, y que tenían potestad para decidir y autorizar cuestiones como las fusiones.

Así, durante su intervención ha recordado que estas administraciones tenían capacidad de sanción sobre la gobernanza, la transparencia o la obra social de estas entidades, e incluso sobre inversiones sobre bienes e inmuebles, las cuotas participativas o la inversión crediticia.

Villasante ha apuntado también a "limitaciones" que, por su propia naturaleza, tenían las cajas de ahorro, como a la hora de reponer recursos propios por no estar capitalizadas, que al no estar sometidas al examen de los mercados no se podía "valorar" su actividad "de forma continuada", y que la ausencia de votos de accionistas les despojaba del "efecto corrector de voto" para cuestiones como la sustitución de los gestores.

En todo caso, ha señalado que hubo cajas "muy bien gestionadas", y ha puesto como ejemplo que aún hoy hay cajas que siguen operando y "compitiendo" en el mercado financiero.



