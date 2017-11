330 43

Economía.- UGT priorizará el establecimiento de un salario mínimo de 1.000 euros en la negociación colectiva de 2018

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha afirmado este miércoles que el establecimiento de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros será, para su sindicato, el "elemento clave" a defender en la mesa de negociación con las organizaciones empresariales para la firma de un nuevo pacto de convenios.

Durante su participación en unas jornadas sobre negociación colectiva organizadas por el sindicato, el líder de UGT ha abogado por un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que tenga efectos positivos para todos los trabajadores, sobre todo para aquellos que están empleados en empresas con menor presencia sindical.

En este sentido, Alvarez ha advertido de que su sindicato no firmará un acuerdo de convenios que no contemple elementos "claramente positivos" para el desarrollo de la negociación colectiva.

En todo caso, el secretario general de UGT desconoce cómo irán las negociaciones con la patronal para un nuevo acuerdo de convenios porque, según ha denunciado, la CEOE "está en una posición similar" a la que mantuvo en la negociación anterior, que no llegó a buen puerto por las diferencias que mantenían las partes.

Así, mientras los sindicatos reclamaban incrementos salariales de entre el 1,8% y el 3% para este año junto con una cláusula de revisión salarial, CEOE y Cepyme proponían subidas de entre el 1,2% y hasta el 2%, más medio punto adicional vinculado a la productividad.

La negociación salarial para 2017 fracasó y, por ahora, no se ha constituido la mesa de negociación para discutir un nuevo pacto de convenios.

"La situación en Cataluña hace cómoda a la patronal el no dar el paso de constituir la mesa. Tampoco lo ha facilitado el no entrar en su juego en las negociaciones de este año. Pero hay que convertir el AENC en la primera salida de la negociación colectiva", ha señalado este miércoles Alvarez.

En su opinión, tras años de crisis y de un retroceso salarial "brutal", parece "razonable" recuperar lo perdido y trasladar el crecimiento económico a los salarios.

Eso sí, Alvarez no habla de porcentajes de subida concretos e insta principalmente a elevar los sueldos más bajos, situando el establecimiento de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros como una de las prioridades de UGT para la negociación colectiva de 2018.

REDUCIR LA JORNADA Y LA DESIGUALDAD, TAMBIEN EN LOS CONVENIOS

No obstante, el líder de UGT ha subrayado que la negociación colectiva no es sólo el aumento de los salarios y que la jornada debe ser también uno de los aspectos a tener en cuenta, dado que en los últimos años no ha sufrido ningún cambio.

"Hemos introducido ya en el debate que, de la jornada laboral, una parte vaya al trabajo y otra a la formación. La formación permanente es clave para mantener la productividad y competitividad de nuestro país. Tenemos que ir a un proceso de reducción de jornada que se complemente con la formación permanente", ha asegurado.

También considera que el próximo acuerdo de convenios debería trabajar en cuestiones como la igualdad, acabando con la brecha salarial, y en la salud y la seguridad de los trabajadores.

Por último, Alvarez ha reiterado que todos los trabajadores deberían asumir los costes que tienen los sindicatos en la negociación colectiva, pues no sólo negocian convenios para sus afiliados, sino para todos los ocupados. "Queremos que se nos pague lo que nos cuesta el trabajo común de la acción sindical", ha defendido.

