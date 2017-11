330 43

Economía/Fiscal.- Montoro invita al PSOE a cambiar la ley si quiere conocer quién se acogió a la amnistía fiscal

Dice no entender que los políticos tengan que declarar su patrimonio y los grandes empresarios no lo hagan

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha invitado al PSOE que si quiere conocer quién se benefició de la amnistía fiscal, que ha vuelto a negar que existiera, proponga una modificación de la Ley General Tributaria con nuevos límites de confidencialidad.

"No ha habido amnistía fiscal en España, por mucho que se empeñe usted", ha insistido el ministro, que ha sostenido que "lo que ha habido es una declaración tributaria extraordinaria, una regularización a tipos impositivos más bajos", en su réplica al portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.

"Comprendo que una cosa es la fama y otra es cardar lana", ha ironizado el ministro, que ha sido preguntado hasta en dos ocasiones desde la bancada socialista por el fraude fiscal tras la publicación de la investigación de los 'Paradise Papers'.

Montoro ha valorado como "importantes" estas investigaciones, ha señalado que "el Gobierno valora el papel de denuncia q ejerce la prensa en este campo, y tanto contribuye a la erradicación del fraude fiscal", y ha asegurado que, desde la publicación de estas informaciones, la Agencia Tributaria "interviene de oficio y va realizando esas investigaciones".

En todo caso, no ha podido precisar cuántas personas de las que aparecen en estas investigaciones se acogieron a la amnistía fiscal, aunque se ha comprometido a informar en posteriores sesiones de control y a informar de los resultados de las investigaciones, aunque ha recordado que "el límite está en la confidencialidad que establece la Ley General Tributaria".

Por otro lado, el ministro ha apostillado, en un momento de sus intervenciones, su disconformidad con que los políticos deban presentar declaraciones de renta y patrimonio y los grandes empresarios no.

"No puedo comprender que tengamos todo declarado anualmente, patrimonio, rentas, y que otros no lo tengan. Cuando van a la Junta General de Accionistas, y obviamente tienen que tener que anunciar lo que están teniendo de retribución... ¿Cómo no lo van a tener de retribución?", ha dicho, remarcando que toda mejora de transparencia "tendrá todo el apoyo y el impulso del Gobierno".

CASOS 'OFFSHORE' Y CORRUPCION, ACOGIDOS A LA AMNISTIA

Por parte del PSOE, Pedro Saura ha mostrado su estupor por la negativa del ministro a que hubiera habido una amnistía fiscal, recordando que "más de 60 beneficiarios" de la misma aparecen en casos de corrupción y "escándalos" en paraísos fiscales.

"Cuando hay un escándalo de paraísos fiscales o de corrupción, un buen número de españoles piensa inmediatamente: 'Se acogieron a la amnistía'. Efectivamente, así es", ha argumentado Saura, encuadrando a la amnistía como "un paraíso fiscal en España". "Ha permitido hacer legal lo ilegal por el módico precio de un 3%", ha dicho.

"Para colmo de todos los colmos, un afamado futbolista de este país ha fichado con el despacho que usted fundó para que le defienda de varios delitos fiscales y porque tiene dinero en paraísos fiscales", ha apostillado, en referencia a la defensa de Equipo Económico, contratada por el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, en su causa abierta con Hacienda. Por ello, ha pedido la puesta en marcha de una comisión en el Congreso "para conocer todo lo que ha pasado".

EL PSC APROVECHA PARA CRITICAR A COLAU

Además de Saura, también ha cargado contra Montoro el diputado Marc Lamuà, que ha dicho entender "la pereza" del ministro para informar de los distintos escándalos --"Sigue debiendo los 'Papeles de Panamá', los de la Castellana..."--, aunque lo ha justificado por "la vergüenza de los conocidos que en la lista pueda encontrarse".

Así, ha dicho que en estos escándalos aparecen "eminentes 'gürtelianos'" como Francisco Correa, Pablo Crespo, Guillermo Ortega y que, por ello, acabarían preguntándole por 'Los Papeles de Bárcenas' y por "ese sospechosamente indescriptible M. Rajoy". "Y ya entonces usted tendría lío para Rato", ha concluido.

Lamuà también ha aprovechado para criticar a En Comù y Podemos, ya que ha recordado que en el último escándalo aparece Juan Bautista Granell, candidato a liderar la formación morada en su asamblea fundacional de Vistalegre, por lo que cree que "esas amistades podrían ayudar a entender que la izquierda verdadera y auténtica no tenga muchos problemas para pactar la gobernabilidad de Barcelona con los del 3% y los de 'Los papeles del Paraíso'".

"Lo que unen las listas de defraudadores, que no lo separe la política o la ideología", ha ironizado, animando al ministro a buscar en Podemos "unos cuantos votos para pactar sus próximos Presupuestos". "Si Ada 'Ambición' Colau puede pactar con Xavier 'Offshore' Trías, pruébelo. Tiene aquí a los de Pablo Iglesias que pierden el asco a pactar con la derecha corrupta", ha concluido.



