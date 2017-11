Montoro afirma que España cerrará el año con un déficit público del 3% y 600.000 nuevos empleos

Lo del déficit me da risa. Tenemos menos servicios, cada vez peor sanidad, peor educación, luz más cara, no tenemos universidades gratuitas para nuestros hijos.....y ellos cada vez más dinero en cuentas y fuera de España, más gastos, asesores que no asesoran, choferes que les lleven a su trabajo , viajes en primera pagados aún no siendo de trabajo, medicina privada, pensiones por trabajar 4 años, cuando va a terminar el déficit y estos gastos que no nos ayudan a ningún español, no político a nada?, esto sí que hay que manifestarlo en la calle ya, ya está bien