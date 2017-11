"El euro no puede fracasar porque su fracaso es políticamente insostenible"

A mi me parece una majaderia mas que notable. antes del euro se emitieron monedas de ECU que no circularon, me han dicho que se abandono porque ECU tenia un sonido parecido a vaca en Aleman. No se si es cierto pero si lo fuera el proyecto se definiria por si mismo. Si los paises no estan dispuestos a dar primacia a una lengua por encima de todas, sea sintetica como el esperanto, que se impulso de abajo arriba, pero fracaso por no tener un pais detras. Pues eso.... tenemos una torre de babel en bruselas, alli caben todos.