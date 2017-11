Sólo uno de cada 10 españoles confía ya en que cobrará una pensión pública

Esto solo se soluciona con ajo y agua, el resto son idioteces y ganas de rizar el rizo echándole la culpa al cha cha cha.



En plena crisis se dejaron caer muchísimas empresas que generaban muchísimo trabajo y los que quedaron colgados fueron los que perdieron el trabajo además de los que perdieron las empresas.



Los que no cayeron ni les afectó la gran crisis pues como que veían el problema desde muy lejos.



Pues ahora desgraciadamente ya esta llegando el "café para todos" ya que las pensiones no tienen otra solución que la de reducirse sí o sí.



Cuando se hablaba de esto hace años la inmensa mayoría no se lo creía o más bien no se lo quería creer.



Pues el que quiera que siga escondiendo la cabeza bajo el ala pero que tenga cuidado con su trasero.