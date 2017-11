330 43

Ayuntamiento de Madrid subraya que la insumisión "no es la vía del Gobierno municipal" y exige igualdad de trato

14/11/2017 - 14:14

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha subrayado que la insumisión "no es la vía del Gobierno municipal" porque acatan y tratan de cumplir con la Ley de Estabilidad Financiera --aunque quieran impugnarla por "ineficaz, inútil y absurda"-- para, a continuación, exigir el mismo trato al Ayuntamiento de Madrid que se le da al resto de corporaciones locales y más teniendo en cuenta la "excelente gestión económica" llevada a cabo.

"Dicen (a la bancada del PP) que el Ayuntamiento es insumiso y, con mucho respeto a quien considera que es la vía, digo que la insumisión no es la vía del Gobierno municipal. No hablamos de insumisión. Cumplimos la ley y lo decimos de manera continua", ha subrayado el delegado en una comparecencia a petición del PP en una comisión de Economía extraordinaria después del tercer rechazo a un Plan Económico-Financiero (PEF) presentado.

Sánchez Mato ha defendido que la interpretación de la regla de gasto "no es una ley, no es el Boletín Oficial del Estado (BOE), es un papelito". "Ustedes (al PP) podrían haber convertido en norma esa interpretación pero no lo hicieron para tratar de manera diferente a unos y a otros", ha lanzado el concejal.

El edil ha instado al PP a que deje de dar lecciones cuando ha comparado los 7.700 millones de euros de deuda dejados por los populares con los 3.800 con Ahora Madrid o los 349 días como plazo de pago a proveedores con el Partido Popular a los 19 actuales desde la recepción de la factura. "¿Y nuestra situación es insostenible? Un poco de seriedad, por favor", ha reclamado.

A Cs y sobre su 'palacio', como denominan desde la formación naranja a la sede de Economía, Carlos Sánchez Mato ha explicado que el PP lo "malvendió" para quedarse de alquiler por 18.000 euros diarios. Ahora Madrid lo compró para ahorrar 21 millones de euros frente a la "dilapidación del patrimonio público".

También ha aclarado a Cs que Ahora Madrid no promueve la venta de suelo público sino "el pago de sentencias judiciales" heredadas del PP."Actuamos como gobierno responsable mientras que ustedes (al PP) metían las facturas debajo de un cajón", ha destacado.

A eso ha sumado que si se incumple la regla de gasto es por hechos como el cómputo de 70 millones de euros por la decisión de no vender vivienda social (pasa a inmovilizado) cuando al Estado no le computa en regla de gasto las ayudas a la banca.

Tampoco se ha olvidado la financiación de competencias que le correspondería pagar al Estado o a la Comunidad. "No pedimos que lo paguen sino que al menos no compute como incumplimiento de regla de gasto", ha explicado.

