La salida de empresas de Cataluña se frena en los últimos tres días, pero ya alcanza 2.471 sociedades

14/11/2017 - 13:18

Un total de 489 empresas salen de Cataluña en lo que va de noviembre

Un total de 2.471 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 13 de noviembre, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. A lo largo de la semana pasada se registraron 289 traslados.

Esta desaceleración de la salida de empresas de Cataluña está en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha solicitado que estas sociedades vuelvan a la región catalana cuando la situación se tranquilice.

En una entrevista en la COPE, Rajoy también mostró su rechazo a boicotear la compra y el consumo de productos catalanes. "Me gustaría que todo el mundo comprara productos catalanes porque, si no, el empresario catalán que vende en el resto de España sufre dos veces: una por el trato que le dan los independentistas en Cataluña y otra porque hay mucha gente que se enfada, porque le hierve la sangre, y no le apoya", indicó.

En lo que va de mes, desde el pasado 2 de noviembre, 489 empresas cambiaron su sede desde Cataluña a otra parte de la geografía española. El menor número de salidas tuvo lugar este lunes 13 de noviembre, con 30 traslados, por delante del miércoles 8 de noviembre, con un total de 40; mientras que el jueves 9 ascendieron a 69 y el viernes 10 volvieron a moderarse, hasta 53.

Del total de empresas que abandonaron Cataluña desde el pasado 2 de octubre, 2.206 de ellas tenían su sede en Barcelona, mientras que 57 la tenían en Gerona, 94 empresas, en Lérida y las 116 restantes, en Tarragona.

Los días con el mayor número de salidas de sede de Cataluña desde el 1 de octubre fueron el 19 de octubre, con 268 compañías; el 9 de octubre, con 212 entidades salientes, y el día 10 de octubre, con 177 empresas.

Sin tener en cuenta fines de semana ni festivos, una empresa traslada su sede social fuera de Cataluña cada casi diecisiete minutos desde el pasado 2 de octubre.

91 EMPRESAS SE TRASLADAN A CATALUÑA

Por su parte, un total de 91 empresas de fuera de Cataluña trasladaron sus sedes a la región catalana desde la celebración del referéndum independentista el pasado 1-O, 76 de ellas con destino a la provincia de Barcelona.

Desde el 2 de octubre, un total de dos empresas instalaron su sede social en Gerona, mientras que dos lo hicieron en la provincia de Lérida. Finalmente, once compañías situaron su sede en Tarragona en este período.

