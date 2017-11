Tebas: "Creo que vamos a llegar a 2.300 millones en la venta de derechos televisivos"

La última venta centralizada expira en la temporada 2018-2019

Roures (Mediapro) pronosticó que la venta podría alcanzar los 2.000 millones

Un cámara de TV durante la retransmisión de un partido de fútbol. Imagen: Reuters

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vaticinado que la próxima venta centralizada de derechos televisivos alcanzará los 2.300 millones de euros, por lo que "el señor Roures va a tener que apostar más si quiere" ganar la puja, al tiempo que ha asegurado que no sabe si el Santiago Bernabéu tendrá el nombre de un patrocinador, después de que el año pasado se le 'escapara' el del nuevo estadio del Atlético de Madrid.

El vigente acuerdo de venta centralizada expira al final de la temporada 2018/19 y el presidente de Mediapro, Jaume Roures, pronosticó recientemente que la cifra de la próxima venta se incrementará hasta los 2.000 millones.

"Creo que vamos a llegar a 2.300 millones, así que el señor Roures va a tener que apostar más si quiere los derechos del fútbol. Ese es el objetivo que planteo. Habrá operadores de televisión que me digan que estoy como una cabra, también me lo dijeron hace cuatro años y no me equivoqué", recordó Tebas este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El mandatario apuntó que "nunca" se cansará de "agradecer a Miguel Cardenal por el Real Decreto de venta centralizada de los derechos de mayo de 2015". "Hemos experimentado un ascenso del 15 por ciento en la televisión de pago. Vamos por buen camino a pesar de los mensajes que dicen que esto es muy caro y que empezaron ya en 2003", dijo.

Respecto a las retransmisiones televisivas, apuntó que "el objetivo" de LaLiga es que "cualquier partido tenga la misma producción que cualquiera del Real Madrid o Barcelona". "Queremos creer la imagen de que somos todos iguales. Ninguna liga de Europa tiene diez cámaras aéreas y acabarán teniendo todos los campos", indicó.

En cuanto a la asistencia a los partidos de las dos máximas categorías del fútbol español, reclamó que "los estadios no se vacían, se llenan, en concreto un 12 por ciento en cuatro años". "Si lo hiciéramos mal tendríamos que cambiar nuestra política, pero es que está dando buenos resultados", dijo, antes de "dar las gracias al Atlético y al Betis por cambiar sus estadios", ya que "eso se va a notar a final de temporada en los datos de asistencia".

Además, también quiso aclarar la normativa de LaLiga sobre el estado del césped en los campos. "Se riega a decisión del club de casa. A lo mejor habrá que regular que no sea solo el de casa, pero ya está regulado y los clubes lo cumplen salvo alguna polémica. Jugamos más de mil partidos cada año e incidencias sobre el césped hay muy pocas", aclaró.

"Competimos con Netflix"

Durante su presentación centrada en el fútbol como industria y en el crecimiento experimentado por LaLiga en este campo durante los últimos años, Tebas subrayó que la competición española compite "con Netflix, con HBO, con cualquier industria del entretenimiento".

"Hemos fichado gente de Netflix [Joris Evers, vicepresidente y responsable de comunicación de la plataforma entretenimiento para Europa, Oriente Próximo y África], gente de Facebook, necesitamos expertos en cada campo. Hoy se incorpora Juan Carlos Franco como director de 'big data', que hacía este trabajo en el BBVA. No sólo se crece de forma física sino con talento", recalcó, agregando que le llamaron "loco por abrir una oficina de LaLiga en Johannesburgo".

"Hoy la Bundesliga está abriendo una oficina en Nueva York. Ahora nos están copiando en competiciones. Tenemos que seguir lo que hacen las grandes multinacionales de ocio y entretenimiento, no hemos inventado nada", advirtió.

Dentro de esta política de crecimiento a nivel mundial, el presidente de LaLiga explicó que esta misma semana han lanzado una nueva campaña en 189 países con el siguiente eslogan: 'No es fútbol. Es LaLiga'. Para ejemplificar el amplio abanico de países en los que están emprendiendo iniciativas citó Jordania, Catar, Nigeria, Japón o Argentina.

"Hace poco el Eibar ha estado una semana en Japón haciendo diversos actos. Si el Eibar tiene un jugador japonés, tiene que explotar lo máximo posible esa circunstancia (...). Creciendo en países conseguimos que clubes tengan marca. Haremos actos en nueve países a la vez con motivo del Clásico, por eso lo hemos puesto a la una de la tarde (...) Organizamos ligas en campos de refugiados en Siria. Sabemos que, si se dedican al deporte, el porcentaje de chicos que se pasan al integrismo islámico es mucho menor", enumeró.

Además, durante su comparecencia a Tebas se le recordó lo ocurrido hace un año en el mismo foro, cuando filtró por accidente que Wanda sería el nombre del actual estadio del Atlético, y fue más prudente con el Real Madrid. "He oído tantos nombres del Bernabéu y no sé si le van a poner nombre de patrocinador. Y si lo supiera no lo iba a decir. El del Atlético se me escapó y ya pedí perdón", concluyó.

PUBLICIDAD