Telefónica lanza la fibra de plástico y el wifi de 60GHz

14/11/2017 - 12:16

Telefónica ha presentado hoy un proyecto de innovación "pionero en España" basado en la fibra óptica de plástico (POF-Plastic Optical Fiber), una solución para la conectividad del hogar de instalación sencilla y que garantiza hasta 1Gbps a los clientes, según destacó la compañía.

Además, también con el objetivo de optimizar la conectividad, TELEFONICA (TEF.MC )ha mostrado las posibilidades de la tecnología wifi de 60GHz, que ofrece conectividades teóricas de hasta 4600 Mbps.

La fibra óptica de plástico es una fibra de 1 mm de núcleo y 2,2 mm de diámetro en total que ofrece conectividad dentro del hogar a través de una instalación sencilla (se corta con un cutter), sin conectores y con un coste bastante inferior al de la fibra de vidrio. Para su instalación se pueden utilizar todas las canalizaciones existentes en el hogar sin que haya ningún riesgo o inconveniente y es segura al no poder ser interceptada e inmune a las interferencias.

Telefónica ha realizado una prueba piloto de fibra óptica de plástico en cerca de 30 hogares con hasta cuatro tomas de fibra en cada una de ellos con un despliegue de red híbrida POF (backbone cableado) +Wifi con amplificador Smart wifi como punto de acceso para ampliar la cobertura.

El socio tecnológico de Telefónica en esta iniciativa es el proveedor del chipset, KDPOF, una startup española cuya tecnología ha logrado convertirse en el estándar Ethernet sobre fibra óptica plástica, según el IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) y ETSI (The European Telecommunications Standards Institute).

Los elementos básicos de la instalación, además de la fibra de plástico, son la roseta/media-converter y el chipset de KDPOF en su interior. La roseta mantiene el enchufe, proporciona dos puertos Ethernet y se permite conectar dos ramas distintas de POF.

Con el mismo objetivo de optimizar la conectividad, Telefónica está realizando pruebas con la tecnología Wifi de 60GHz, que permite un ancho de banda grande con un máximo teórico de 4600 Mbps. Esta nueva tecnología, según la compañía, tiene diversos ámbitos de aplicación como por ejemplo la descarga rápida de contenidos, el stream de video de alta calidad sin descomprimir, wireless docking o conectividad de dispositivos de realidad virtual.

