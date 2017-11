330 43

(Ampl.) Rajoy elevará la previsión de PIB hasta el 2,8% ó 3% si vuelve la normalidad a Cataluña

14/11/2017 - 10:10

Pide que vuelvan las empresas a Cataluña y que no se haga boicot a los productos catalanes

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este martes que si a partir de enero vuelve la normalidad a Cataluña, se elevará entre cinco y siete décimas la previsión de crecimiento del PIB para 2018, hasta una banda de entre el 2,8% y el 3%, y se crearán más de medio millón de empleos.

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Rajoy ha explicado que, de volverse a la normalidad tras las elecciones en Cataluña del próximo 21 de diciembre, se revisará al alza la previsión de crecimiento económico para 2018, que fue rebajada desde el 2,6% hasta el 2,3% precisamente por la crisis en Cataluña.

"Si esto se tranquiliza, puede subir la economía entre cinco y siete décimas de crecimiento el año que viene y eso son muchos puestos de trabajo y mucho aumento de los niveles de riqueza y bienestar", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha denunciado que una de las "grandes estafas y mentiras" del proceso independentista ha sido la de decir que no iba a afectar a la economía y que los bancos iban a dar crédito. "Es una mentira descomunal y, desgraciadamente, ha habido mucha gente que se la ha creído", ha lamentado.

EN CONTRA DEL BOICOT

Sobre la marcha de empresas de Cataluña, Rajoy ha señalado que se han ido más de 2.000 y ha pedido que vuelvan a la comunidad cuando la situación se tranquilice. "Ojalá que vuelvan, yo les pido que vuelvan", ha apuntado.

Rajoy también ha mostrado su rechazo a boicotear la compra y el consumo de productos catalanes. "Me gustaría que todo el mundo comprara productos catalanes porque, si no, el empresario catalán que vende en el resto de España sufre dos veces: una por el trato que le dan los independentistas en Cataluña y otra porque hay mucha gente que se enfada, porque le hierve la sangre, y no le apoya", ha dicho.

Preguntado por su elección para brindar estas Navidades, el presidente ha señalado que podría brindar tanto con cava catalán como con Albariño gallego o un vino de Rioja porque "todos son buenos y mejores que los de fuera".

