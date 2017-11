330 43

Economía.- Montoro advierte de que "la sinrazón política" es un "riesgo" para la recuperación económica

br /> ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha advertido este lunes de que la "intransigencia" y la "sinrazón" políticas son un "riesgo" para la recuperación económica. Ha impartido una conferencia sobre la economía española en Ibercaja Patio de la Infanta, acompañado por el presidente de la entidad bancaria, José Luis Aguirre, y el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur.

Ha criticado la "actitud de irracionalidad" de los independentistas catalanes, para precisar que los secesionistas "pretenden una segregación que no tiene ningún sentido en términos no solo sociales, sino económicos". Ha garantizado que "no va a ser así, no va a ocurrir", subrayando que "todo tiene sus límites".

"Hemos superado la peor crisis social y del euro, y no tiene ningún sentido que en este momento nadie plantee separar lo que está integrado, no solo en España, sino en Europa".

Los secesionistas "no estaban ni van a estar preparados", ha continuado Montoro, quien ha dejado claro que "lo que nos conviene a todos debe primar", emplazando a "seguir trabajando juntos por esa integración" porque "no podemos entender España sin Cataluña, no se puede aceptar ni admitir" y además "no le conviene a nadie". Ha apostado por "seguir trabajando juntos" para que "ese proyecto de país que significa España sea de primera división en Europa y el mundo desarrollado en los próximos años".

En Cataluña "se ha producido un gran engaño colectivo que ahora están reconociendo quienes proclamaron esa independencia y dicen con naturalidad que no estaban preparados para ello".

Ha comentado que es la primera vez que en Europa se produce el fenómeno de salida de empresas de una región, como ha sido el caso de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia, explicando que estas sociedades se han marchado por la falta de seguridad jurídica, lo que "lleva a un deterioro social y económico".

TRABAJAR JUNTOS

Ha opinado que uno de los hechos que podría perjudicar a la recuperación económica sería "que no concibiéramos en nuestro país mayorías parlamentarias que garanticen la continuidad de las reformas y de las políticas que están permitiendo liderar ese crecimiento y la creación de empleo".

Además, ha reconocido que el Gobierno de España de Mariano Rajoy no puede acometer todas las reformas en solitario, al carecer de una mayoría absoluta por sí solo, y que son necesarios "los acuerdos pertinentes para poder preservar esas reformas".

El titular de Hacienda ha señalado que las Administraciones Públicas "debemos trabajar juntas" para buscar la estabilidad presupuestaria, "reunidos en coincidencia de intereses" para asegurar que el futuro de España como país sea consecuencia de que "consigamos los niveles de desarrollo que nos merecemos los españoles".

Montoro ha aludido al crecimiento exponencial de la renta per cápita española, de 2.000 dólares en los años 60 a 26.000 en la actualidad, lo que se debe a que España es "un país de emprendedores capaz de asombrar al mundo cuando se pone en marcha, cuando supera sus dificultades, que está a la cabeza del crecimiento económico del mundo". Ha comentado que los Ayuntamientos son "fundamentales" para evitar la despoblación.

ARMONIZACION FISCAL

El ministro ha dicho que es "lógico" que las Administraciones públicas utilicen sus capacidades tributarias, indicando que "un cierto nivel de corresponsabilidad fiscal es necesario, conveniente y oportuno".

Ha animado a "ser sensibles" a la demanda social sobre la reducción de impuestos, recordando que el PP ya bonificó --en 1996-- el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de las empresas familiares.

Respecto de la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, ha comentado que "no tenemos capacidad, como Gobierno en minoría, de hacerlo en solitario", de forma que "no lo pretendemos ni lo vamos a intentar". Ha abogado por "llegar a acuerdos" para que aquellos impuestos que ofrezcan "una mayor sensibilidad social" se distribuyan sin diferencias de manera que los ciudadanos "no se vean agraviados comparativamente" en unos territorios u otros.

Montoro ha apoyado la eliminación de los impuestos que provoquen "una mayor tensión social" y ha insistido en que "necesitamos al PSOE" y "estamos obligados a llegar a un acuerdo", mencionando el acuerdo del Gobierno de España --PP-- en 2002 con el Ejecutivo aragonés PSOE-PAR.

Montoro ha aprovechado para defender la reforma de la financiación autonómica, acometiendo una "readecuación tributaria" para que los gravámenes gestionados directamente por la Agencia Tributaria vuelvan a los niveles de 2007, el año que comenzó la crisis.

"Tenemos que llegar a un acuerdo entre todos" y "demostrar que nadie sale más favorecido que otros", ha continuado, aseverando que "por la misma razón que --los separatistas-- no tienen argumentos para decir que 'España nos roba', no hay ningún argumento para decir que se financia el separatismo", lo que "causa mucho daño social".

CRECIMIENTO SANO

El ministro de Hacienda ha aseverado que España está viviendo "el crecimiento más sano" de su Historia económica, apuntando algunos datos, como una previsión de crecimiento del PIB del tres por ciento este año o la creación de hasta 600.000 empleos nuevos en 2017. Ha hecho notar que este crecimiento proviene del ahorro empresarial y el aumento del consumo en los hogares.

Ha resaltado el incremento de la capacidad de financiación de España y el desapalancamiento del sector privado con cifras "espectaculares", hasta 420.000 millones de euros, lo que conduce a la reducción de la deuda pública: "toca seguir bajando".

A juicio de Montoro, "es clave no retroceder en las reformas estructurales que hemos ido implementando, preservar las reformas que llamamos estructurales, consecutivas", en referencia a las relaciones laborales, el sistema bancario y financiero, la energía, la digitalización de la Administración pública, la fiscalidad y la competitividad.

Montoro ha reiterado que Aragón puede aproximarse al pleno empleo, con cifras del cinco por ciento, en tres años, y ha deseado lo mismo para el conjunto de España, lo que "tenemos en la mano" dado "el crecimiento tan sano que estamos emprendiendo" con políticas orientadas a la reducción del déficit, el saneamiento de las Administraciones Públicas y la reducción del nivel de deuda pública sobre el PIB, lo que debe ayudar a generar inversiones.

PRESUPUESTOS DE 2018

Por otra parte, ha puesto de relieve la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y orientarlos a reducir el déficit público, avisando de que "para otra clase de Presupuestos no nos encontrarán". Los PGE deben actualizar la financiación territorial y de la oferta de empleo público, así como ser coherente con la reducción del déficit, ha añadido.

El ministro ve viable continuar bajando los impuestos, lo que el Gobierno de España quiere mantener en los PGE de 2018, citando el caso del IRPF de las rentas medias y bajas, así como de las familias con personas dependientes a su cargo.

Respecto a la evolución del Euribor cuando el Banco Central Europeo (BCE) retire los estímulos financieros, Montoro ha indicado que dependerá de la retirada directa de éstos y de la operativa de todos los bancos centrales del mundo. "El BCE lo está haciendo muy bien y España es una de las grandes beneficiarias", ha añadido.

Por otra parte, ha comentado que el Gobierno de España trabaja para garantizar que la aplicación de la Ley de Morosidad sea "real" en el ámbito económico privado.

PUBLICIDAD