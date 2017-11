330 43

Economía.- Hacienda dice que Carmena aseguró en octubre que "iba a cumplir al 150%" con la regla de gasto

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado este lunes en el Congreso que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le transmitió el pasado mes de octubre que "iba a cumplir no al 100%, sino al 150%" con la regla de gasto.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, el secretario de Estado ha asegurado que la alcaldesa de Madrid, con la que lleva negociando el Plan Económico Financiero desde finales del mes de marzo de este año, le transmitió su intención de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

"Me llamó y me dijo que no iba a cumplir al 100%, sino al 150%. Tengo testigos", ha apostillado el secretario de Estado, quien ha aseverado que es "rigurosamente falso" que el Ministerio haya intervenido ni la administración local ni las cuentas, sino que la resolución mandata al ayuntamiento a que informe semanalmente de "cómo recuperar la senda de gasto para entrar en cumplimiento de ley".

"Dígame dónde se emplea en la Ley de Estabilidad Presupuestaria la palabra 'intervención' y me la subraya", ha espetado, acusando al Ayuntamiento de Madrid y a la oposición de "faltar a la verdad para sacar ventajismo político".

En este contexto, Fernández de Moya ha insistido en que "no se trata de la intervención de la entidad ni de las cuentas", a la vez que ha recordado que la tutela financiera, si bien depende de la Secretaría de Hacienda, en los municipios andaluces depende de la Junta o en Cataluña de la Generalitat.

