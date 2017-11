800 533

La siniestralidad laboral cae un 1,83% y los accidentes mortales casi un 30%

Madrid, 13 nov (EFE).- La siniestralidad laboral se ha reducido un 1,83 % en la Comunidad de Madrid entre enero y octubre de este año comparado con los diez primeros meses de 2016, periodo en el que los accidentes mortales en el trabajo han caído un 29,41 %.

Así se desprende de los últimos datos sobre el índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados), recopilados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

Entre enero y octubre de este año se han registrado en la región 36 accidentes mortales frente a los 51 de los diez primeros meses del pasado año, un 29,41 % menos.

Solo en octubre se registraron nueve fallecidos, dos de ellos in itinere, y de los siete que murieron en plena jornada laboral, dos fueron en el sector de la industria -uno por atrapamiento y otro por un golpe-, tres en la construcción -dos por patologías no traumáticas y otro por una caída ocurrido en Murcia- y dos en el sector servicios -uno por patología no traumática y el otro por un golpe que tuvo lugar en Valencia-.

Respecto al índice de siniestralidad laboral, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 la Comunidad ha registrado el más bajo de toda España, 3.061 por cada 100.000 trabajadores, un 19,79 % por debajo de la media nacional (3.816).

Madrid también es la región que presenta un índice menor en lo que se refiere a los accidentes graves, un 57,65 % por debajo de la media nacional, es decir, un índice de 12,13 frente a 28,64 en el conjunto de España.

También presenta un índice de 1,61 frente al 3,83 en lo que se refiere a los accidentes mortales (un 58 % menos) y 3.047 frente a 3.784 en lo que se refiere a los accidentes leves (un 19,47 % menos).

