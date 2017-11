El nuevo 'renacimiento' de la Eurozona: años de crecimiento y baja inflación

No hay recuperacion

Nadie se cree su propaganda. En mi casa, tres hermanos en la treintena independizados y una hermana pequeña, a punto de cumplir los 30, en su tercer año de contrato de formacion con un miserable sueldo de 700 euros mensuales. Gracias al Partido Popular. La propaganda tiene los dias contados, nos han conducido a la miseria mas absoluta. Contratos por horas y miseria, esas son sus recetas. Repartir equitativamente la pobreza mientras se enriquecen y crean una clase privilegiada, los empleados publicos, que no trabajan, vaguean, enchufan y facilitan este atraco a la ciudadania. Y Podemos con Cataluña, ningun partido me representa. Es cuestion de meses en que todo se vaya a la mi****. Como dice un amigo que lleva nueve meses trabajados en los ultimos nueve, con casi 34 años y que antes de la crisis nunca le faltó una oferta para trabajar. Yo no tengo nada que perder, ya lloraran los privilegiados funcionarios viviendo su vida a nuestra costa. Solo espero que España despierte, nos estan arrinconando en la miseria.