Amor (ATA) cree que la nueva ley impulsa a autónomos a crear "más empleo" y a tener mayor seguridad jurídica

13/11/2017 - 12:44

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha indicado este lunes que la reciente Ley de Reforma de Medidas Urgentes para el Trabajador Autónomo es un "impulso importante para el colectivo", que va a permitir que haya "más autónomos y más empleo generado por los autónomos". Así, ha añadido que tendrán "mayor protección social, menos trabas y mayor seguridad jurídica, sobre todo en las deducciones".

En cuanto a los aspectos que componen la normativa, el presidente de ATA ha destacado que las mujeres autónomas son las que van a tener una "importante ventaja", ya que en caso de prestación por maternidad, "va a ser bonificada su cuota al 100 por 100". Además, ha añadido, "aquellas personas que por cuidado de hijos, por adopción u otros motivos se reincorporen al mercado laboral van a tener una tarifa plana de un año".

La tarifa plana es otro de los "logros", según ha indicado Amor. En estos momentos la tarifa plana ha llegado a más de 1.200.000 personas. Así, 450.000 han salido de la economía sumergida, ha asegurado. Y, además, ha permitido que 600.000 personas se mantengan a día de hoy en actividad, ha afirmado.

Otra de las iniciativas destacables para el presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos son los aspectos que se contemplan en materia de protección social que vienen a cubrir "reivindicaciones históricas".

Además, ha explicado que se ha mejorado el alta y baja de los autónomos, que se pueda contratar a los familiares, o que haya personas de mas de 65 años con trabajadores a su cargo que puedan estar jubilados y seguir cobrando el 100 por 100 de la pensión a la vez que la compatibiliza con su actividad.

MÁLAGA, PROVINCIA DE AUTÓNOMOS

Amor, que se encontraba este lunes en Málaga para asistir a unas jornadas sobre la nueva ley, ha indicado que con esta normativa se destinará a la provincia malagueña, de forma anual, 38 millones de euros.

De igual modo, ha explicado que estas cifras coinciden con lo que la Junta de Andalucía piensa dedicar en 2018, pero "a todo el conjunto regional". Así, ha hecho hincapié en que dicha ley va a destinar 165 millones de euros a los autónomos en toda Andalucía, "prácticamente cuatro veces más que la Junta", ha dicho.

Málaga es la provincia con más crecimiento en materia de trabajadores por cuenta propia, y según ha asegurado Amor, "es la provincia que más crece de toda España". En este sentido, uno de cada tres nuevos autónomos en Andalucía es de Málaga, y el 12 por ciento de los nuevos autónomos en España son malagueños, ha asegurado.

En el último año, el aumento ha sido de 2.873 trabajadores, lo que supone que Málaga supera los 100.000 autónomos, ha señalado, convirtiéndose en la que mayor número de autónomos tiene del conjunto del Estado.

COTIZACIÓN

En cuanto a la adecuación de la cotización de los autónomos en función de sus ingresos, Lorenzo Amor ha indicado que "si lo hacemos, el 75 por ciento de los autónomos tendría que cotizar más y creo que a eso no esta dispuesto el colectivo, con la que esta cayendo", ha explicado.

En este sentido ha recordado que hay un 75 por ciento que puede adecuar voluntariamente sus cotizaciones a sus ingresos --aquellos que ingresen entre 900 y 3.700 euros pueden elegir sus bases-- pero "uno de los grandes problemas que tenemos" es que hay un 25 por ciento, es decir, unos 650.000 autónomos cuyos ingresos están por debajo de las bases mínimas.

Por ello, Amor ha especificado que hay creada una subcomisión en el Congreso donde "tenemos que marcar qué criterios hay que seguir y cómo facilitar que esas personas estén en el sistema y tengan una cotización mas llevadera".

Así pues, "vamos a solucionar la vida ahí y no toquemos las narices de los que están por encima", ha dicho Amor considerando que "lo que hay que solucionar" es la situación de las personas que no llegan a los mínimos, y no adecuar las cotizaciones a los ingresos

SECTORES Y CATALUÑA

En cuanto a los sectores que más están creciendo, Amor se ha referido a los profesionales. En el caso de Málaga, el sector servicios está creciendo mucho, ha indicado, pero también la industria está teniendo un crecimiento "bastante importante".

Por otra parte, en el conjunto andaluz y español, el presidente de ATA ha indicado que "hemos notado una bajada en los sectores tradicionales: agricultura, industria, comercio, transporte hosteleria y, así como un crecimiento importante en los sectores profesionales".

"Tengo que decir que no está ocurriendo lo mismo en todas las zonas de España", ha lamentado Amor, quien ha especificado que el 63 por ciento de los autónomos catalanes está viviendo una situacion preocupante". Así, ha asegurado que "Cataluña ha perdido más de 4.000 autonómos desde junio, y el 54 por ciento de los comerciantes reconocen haber perdido ventas".

Esta situación "o cambia o teniendo el cuenta el peso que tiene Cataluña en la economía española vamos a ver cómo las predicciones de empleo que se tenían para la campaña de Navidad pueden verse reducidas", ha explicado Amor. "Con esto no digo que no vaya a crecer", ha recalcado, sino que "va a crecer, pero las predicciones en cuanto a generación de empleo pueden aflojar un poco", ha dicho.

Por otra parte, Amor, que ha sido cuestionado este lunes por periodistas sobre la figura del falso autónomo, ha explicado es una "figura encubierta de un trabajador asalariado, sobre la que tiene que actuar la inspección de trabajo".

"La mejor forma de combatirlos --ha asegurado-- es dotar de mayor seguridad jurídica al autónomo económicamente dependiente". Así, ha indicado que, al contrario que diez años atrás --cuando estas figuras se concentraban en el sector de la construcción-- ahora se concentran en sectores como el periodismo o la industria.

