Entidades locales y CCAA bordean ya su primer superávit en una década

Alguien me tiene que explicar cómo se puede tildar de magnifica gestión de Podemos en Madrid cuando el superávit del Ayuntamiento fue en 2014 fue de 1.389 millones de euros, en el 2015 último año de Ana Botella, dicho superávit se situó en 1.387 millones de euros con el presupuesto que se ejecutó hasta la toma efectiva de Ahora Madrid en Septiembre (tomó los mando en Junio, pero sus medidas no se aplicaron hasta después de vacaciones) y a partir de ahí, en 2016 el superávit cayó a 1.022 millones de euros y en 2017 vamos por 650 millones.



Lo mismo sucede con el objetivo de gasto. En 2014, no solo se cumplió el objetivo, sino que estuvo 177 millones de euros por debajo del límite, en 2015 íbamos también por debajo del límite hasta que en el último trimestre llegó esta gente y se superó en 17 millones. En 2016 se ha sobrepasado el límite en 233 millones y en 2017 en 440 millones lo que ha llevado a la tutela de sus cuentas para que no sigan incumpliendo el límite de gasto.



Añadamos que la cacareada reducción que han llevado a cabo de la deuda no ha sido gracias a su magnifica gestión, sino a la famosa ley para corporaciones locales en 2012 de Montoro que llevó ya a la reducción de la deuda en el Ayuntamiento. Esa ley provocó en 2014 la amortización de 1.100,03 millones de euros de deuda, en 2015 una amortización de 1.143, 75. millones de euros. Sin embargo, en 2016 se redujó a 923 millones de euros la amortización y este año, en el primer semestre, solo se ha amortizado 400 millones de euros.



Es decir, en un escenario en 2016 y 2017 de crecimiento del PIB en Madrid del 3,5%, el Ayuntamiento de Madrid logra menos superávit, incumple de manera sistemática el límite de gasto y amortiza menos deuda. Gestión magnifica, y eso que el precedente, que era Ana Botella, ya era de por si nefasto.



Si todavía la ciudad estuviese más limpia, las aceras y carreteras no estuviesen machacada, esto no fuese una ratonera cada vez que caen cuatro gotas o no te multasen hasta por respirar los municipales pues podríamos aceptarlo, pero todo sigue igual o peor que antes.