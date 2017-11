800 577

Asempleo prevé un millón de contratos en la campaña navideña, un 10 % más

Madrid, 12 nov (EFE).- La campaña navideña, que comienza a finales de noviembre y se prolonga hasta enero, generará un millón de contratos, cifra un 10 % superior a la de 2016, según las previsiones de la patronal de agencias de empleo Asempleo.

En una entrevista con Efe, el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha explicado que el pistoletazo de salida lo dará el Viernes Negro o "Black Friday" -último viernes de noviembre- y durará hasta después de las rebajas, con el puente de la Constitución y las fiestas de Navidad y Reyes de por medio.

Un periodo, explica, en el que empieza tirando del empleo la industria manufacturera (textil, perfumería, paquetería) para sumarse después la logística, la distribución y el empleo en comercio y hostelería.

En todos los casos, se mantiene la necesidad de perfiles que apliquen herramientas digitales al puesto de trabajo y recuerdan que, en cifras anuales, el 31 % de los que entran vía empresas de trabajo temporal termina quedándose en la compañía.

Sobre Cataluña, la patronal apunta que la situación puede hacer que la tasa de creación de empleo prevista para la región baje del 2 %, lo que restaría entre 20.000 y 40.000 puestos de trabajo con especial incidencia en la hostelería y el turismo.

"Hay preocupación", advierte Cruañas que afirma que ya se está notando la cancelación de cruceros y el menor turismo nacional en los últimos festivos de octubre y noviembre, y que la situación puede tener reflejo en el resto de España.

De forma global, Asempleo espera que el año cierre con 500.000 puestos de trabajo creados en España, un ritmo intenso que ve complicado mantener en 2018 y 2019, lo que permitiría alcanzar el objetivo de los 20 millones de ocupados que señala el Gobierno.

"Es un reto que necesita hacer más de lo que se está haciendo", advierte Cruañas que reclama medidas en la entrada al mercado laboral y en la formación.

Los servicios públicos, señalan desde Asempleo, intermedian sólo el 1,7 % de todos los contratos que se hacen, el 98 % de la oferta y demanda que se casa lo hace el mercado.

Ante ello, la patronal pide un mayor papel del sector privado, así como más coordinación entre las distintas entidades y regiones y una formación más útil que mire a las ocupaciones de futuro.

No tiene sentido que las bases de datos sean estancas, que no haya más colaboración y que los ciudadanos no puedan acceder a los servicios de mayor calidad posible, resume.

"Hay que abordar la reforma de la entrada en el mercado de trabajo en España", incide Cruañas que defiende el importante papel que pueden jugar las empresas de trabajo temporal como puerta de entrada para los 3 millones de desempleados.

Para el presidente de Asempleo, la mejor medida para luchar contra el paro es reengancharse cuanto antes al mercado aunque sea en otro tipo de trabajo.

Y mirando al mercado laboral que viene, Cruañas destaca la importancia de contar con competencias digitales y de las denominadas "soft skills" como son la adaptación al cambio, la flexibilidad o la polivalencia.

"Vamos a ir cambiando de profesiones y formándonos de mil maneras", apunta Cruañas que pide que los trabajadores reciban formación y orientación para aprovechar todas las posibilidades.

