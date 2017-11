El Pacto de Toledo descarta una reforma ambiciosa de pensiones a medio plazo

PACTOS DE TOLEDO.- ¿Para que han servido las reuniones de este Pacto? ¿Cobran dietas o primas, los que van a las reuniones?



El FMI critica la Generosidad del sistema.(Pensiones)



Y esto es así porque: LA Base Reguladora del calculo de la Pension ha sido: 2 años, 8 años y ahora 15 años.



Una de las premisas en todas las Reuniones del PACTO es que hay que ajustar mas lo que cobras con lo que pagas.



LOS SINDICATOS, ¿que dicen?: Negocian las PREJUBILACIONES, como estas: Dos ejemplos:



“Treinta años en banca, prejubilado con 53 y con 30 años de trabajo casi todos en bases maximas, cuando me jubile, con el 100x100, con la pensión máxima habré “ trabajado “ mas de 40 años“.



“Yo prejubilado de Telefonica con 53 años con el 95% del sueldo y la empresa me cotiza hasta los 63 después el 100% saludos a disfrutar del verano”



Y Hoy: 1.- No hay dinero para cubrir el pago de las pensiones.



2.- Hay 15.000.000 de ESPAÑOLES que llevan pagado 10/15 AÑOS. Tienen unos derechos adquiridos .Y NO HAY NI UNA PESETA AHORRADA



Las PREJUBILACIONES Y SIMILARES. ¿Quién LAS NEGOCIA? Los Sindicatos. ¿Quién ha defendido a los ESTIBADORES? ¿Quien paga sus ventajas? La Economía Española. COMO LO CONSIGUEN. Huelga Salvaje: No respetan los minimos. ¿Por qué no hay Ley de Huelga?



Ningún partido se atreve a llevarles la contraria.



EN ESPAÑA.- Nunca ha habido mas DESIGUALDAD QUE AHORA?



Con los IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES se pagan TODAS LAS PREJUBILACCIONES DE UNOS y otros VAN AL PARO.



¿Qué dicen los SINDICATOS, sobre esto, Y LA RUINA DE LA SEG. SOCIAL? Nada esta calladitos. La Deuda Española es de unos:



1.137.853.000.000 Euros* 193.460.000.000.000 Pesetas



Es muy facil BASE REGULADORA = VIDA LABORAL REAL



Sistema de Capitalizacion.



La alternativa RUINA DEL SISTEMA , DESIGUALDAD y LA MAYOR INJUSTICIA DE LA HISTORIA.



El Sistema SOLIDARIO, que se pague con Presupuestos Grales Estado.