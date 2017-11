330 43

Economía/Finanzas.- UGT ve "excesivo" el número de afectados por el ERE de Banco Santander y no descarta movilizaciones

Considera "insultante" para los trabajadores un ajuste "tan restrictivo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) considera "demasiado elevado" el número de personas afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció este miércoles Banco SANTANDER (SAN.MC ) Además, el sindicato rechaza "cualquier medida traumática y unilateral" que tome la empresa.

En un comunicado, la federación solicita que se aumente las recolocaciones --aunque también pide evitar la movilidad geográfica--, y rebajar la edad de 58 años que el banco señaló para acogerse a las prejubilaciones.

Ante esto, FeSMC-UGT afirma que "no descarta movilizaciones si no se dan las condiciones de un acuerdo equilibrado, no traumático y voluntario".

Con todo, el sindicato considera "incomprensible e, incluso, insultante para los trabajadores" que una entidad como Banco Santander "ponga encima de la mesa un ajuste tan restrictivo".

"Es evidente que la recuperación económica tan publicitada no está llegando a todos por igual, mientras las grandes empresas y bancos incrementan sus beneficios, las personas pierden sus puestos de trabajo, ven precarizadas sus condiciones laborales o mermados sus salarios", denuncia.

La próxima reunión informativa de la entidad sobre la situación tendrá lugar el próximo lunes 13 de noviembre y el jueves 16 está previsto que se constituya formalmente la mesa de negociación del ERE.

CERCA DE 200 AFECTADOS EN GALICIA

Este miércoles, Banco Santander informó de su intención de aplicar un ERE que afectará, según datos de UGT, a 2.160 empleados en toda España entre los bancos Santander y Popular. Del total, pretenden que 1.585 salgan a través de prejubilaciones y bajas incentivadas, mientras que los 575 restantes serán recolocados en puestos similares dentro de la financiera.

En concreto, UGT estima que en Galicia, a falta de confirmación sobre el número de personas afectadas, podrá afectar a cerca de 200 trabajadores.

