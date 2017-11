330 43

Economía/Empresas.- Atlantia recorta un 20% su deuda en vísperas de la 'guerra' de OPAs por Abertis

La operación ya le ha supuesto un coste de 13 millones por gastos financieros

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

ATLANTIA (AUTO.IT )recortó un 20% su deuda neta durante los nueve primeros meses del año, hasta situarla en 9.331 millones de euros, en vísperas de que se abra una 'batalla' de OPAs con ACS por el grupo de concesiones español ABERTIS (ABE.MC ) ante la que la italiana ya ha avanzado su intención de mejorar el precio inicialmente propuesto.

La compañía controlada por la familia Benetton asegura tener un acuerdo con 25 bancos para suscribir una financiación de 14.700 millones de euros que le permitan costear la parte de la OPA que ejecutaría en efectivo, dado que otro 23% lo plantea mediante canje de acciones, en caso de que su oferta prosperase.

Así lo detalló la empresa en el folleto de la operación, que asciende a 16.341 millones y que ya ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), órgano que actualmente analiza la oferta competidora.

No obstante, desde que ACS planteó el pasado 18 de octubre una oferta competidora, Atlantia ya ha reiterado en distintas ocasiones su intención de mejorar su propuesta inicial por Abertis.

De hecho, este mismo viernes ha insistido en la mejora al anunciar el pago de un dividendo a cuenta. Ante este pago, y el recientemente abonado por Abertis, la firma asegura "reservarse el derecho a modificar el precio ofertado por cada acción de Abertis, así como el canje de acciones propuesto".

Así, por el momento, la compañía afronta la 'batalla' con una reducción de deuda, al haber recortado su pasivo en 2.346 millones de euros en lo que va de año, gracias fundamentalmente a la venta de activos (un 11,9% de sus autopistas en Italia) y la contención de la inversión (707 millones, un 29% menos), y a pesar de la reducción en la generación de caja.

'FACTURA' INICIAL DE 13 MILLONES.

No obstante, aunque la 'guerra' de OPAs aún no ha comenzado y Atlantia aún no ha elevado su propuesta, la cuenta de resultados a septiembre de esta empresa refleja que la operación ya ha supuesto un coste de 13 millones de euros para la firma italiana.

Este importe, principalmente derivado de gastos financieros, y la venta de una participación en su red de autopistas italianas, impactan en el beneficio que, en términos comparables, cae un 2,1%, hasta los 928 millones.

En caso de descontar estos y otros efectos, Atlantia reporta una ganancia de 860 millones, un 6% superior a la de un año antes, gracias al aumento de tráfico de las autopistas y los aeropuertos que gestiona.

En el ámbito operativo, Atlantia elevó un 10% su facturación entre los pasados meses de enero y septiembre, hasta 4.532 millones, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 2.824 millones, un 7% más.

