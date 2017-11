330 43

Economía.- China defiende ante Trump que la globalización es "irreversible"

El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado ante los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reunidos en la localidad vietnamita de Danang que la globalización representa una tendencia irreversible, subrayando la necesidad de trabajar para que esta sea más inclusiva y equilibrada, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró su mensaje de 'America First'.

"La globalización se ha convertido en una tendencia irreversible", ha afirmado el presidente chino, añadiendo que el gigante asiático relajará de forma significativa las restricciones de acceso a su mercado y mejorará el tratamiento dado a las empresas extranjeras en China.

"China no ralentizará su apertura", dijo el líder chino, añadiendo que todas las empresas en China "serán tratadas como iguales", según las declaraciones del acto recogidas por Reuters.

Las palabras del presidente de China contrastaron con las pronunciadas poco antes en el mismo evento por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien insistió en la disposición de su país a suscribir acuerdos comerciales bilaterales con cualquier país de la región "sobre la base del respeto y el beneficio mutuos".

En su intervención, Donald Trump reclamó un fortalecimiento de las relaciones comerciales basado sobre los principios de "equidad y reciprocidad", señalando que EEUU no ha sido tratado justamente.

"El desequilibrio comercial actual no es aceptable. No culpo a China ni a cualquier otro país por aprovecharse comercialmente de EEUU pues sus representantes solo están haciendo su trabajo. Me hubiera gustado que la anterior Administración en mi país hubiera hecho algo visto lo que sucede. No lo hicieron, pero yo lo haré", declaró el presidente de EEUU.

"Desde hoy en adelante competiremos sobre una base de justicia e igualdad (...) Siempre voy a poner por delante 'America First' igual que espero que todos los reunidos aquí pondréis por delante vuestros países", añadió.

