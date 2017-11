Los jubilados españoles ya cobran, de media, más que un 40% de los trabajadores

Siempre salta el envidoso de turno contra los pensionistas o los funcionarios o lo que sea. Si estás jodid0 lucha por mejorar y deja a los demás tranquilos.



Los pensionistas COBRAMOS EN FUNCIÓN DE LO QUE HEMOS COTIZADO.



Trabajé desde los 10 años en el campo o en lo que iba saliendo. con 14 años me vine del pueblo a Madrid con un hatillo y una maleta de cartón a buscarme la vida teniendo los estudios mínimos.



Cuando un trabajo no me gustaba buscaba otro. Salía del trabajo y me recorría medio Madrid. Por las noches estudiaba para tener un mejor futuro y me saqué el Bachiller.



Cuando tocaba luchar y hacer huelga se hacía y todos éramos una piña sólo luchando conseguimos muchas de las mejoras que hoy os habéis dejado arrebatar por ser unos nenezas.



Y así hasta que encontré un buen empleo que me dejaba tiempo libre y así pude estudiar y sacarme una carrera mientras trabajaba, pagaba un piso y creaba una familia.



Echando horas y horas hasta llegar a ocupar un puesto de responsabilidad en la empresa.



Aunque trabajé muchos años sin cotizar ya que entonces no se controlaba al jubilarme tenía cotizados 45 años y la pensión máxima.



Al que critica a los funcionarios le digo que estudie para conseguir plaza. En mi época NADIE queríamos ser funcionario porque se ganaba muy poco dinero.



Mi hijo lleva 5 años haciendo oposiciones su objetivo es ser Inspector de Trabajo y apenas sale de casa para estudiar.



Por consejo mío hace poco sacó plaza del grupo A2 de Gestión Administrativa General o algo así, para el que piden titulación universitaria. Hace poco ha tomado posesión y su sueldo no llega a 1500€. Lo bueno que tiene el trabajo fijo pero a cambio no tiene la opción de paro ni subsidio de desempleo y cobrar en negro como hacen muchos.



Algunos de sus amigos se pasan el día de tapeo y le pinchan, aunque ya le envidian cuando consiga su objetivo despertará muchas más envidias entre los que no tienen narices a prepararse unas oposiciones en condiciones.



Lo que no puede ser es que se den subvenciones a todo quisque: viene un extranjero y le damos renta de integración, piso, sanidad, vales comida y ropa. Si tiene hijos les dan los libros gratis y comedor escolar y hasta preferencia para guardería o elegir colegio. Todo esto nos cuesta más de lo que cualquiera cobramos al mes. Y encima algunos nos amenazan por ser infieles, otros se dedican a actividades ilícitas o ilegales, trabajan en negro. Muy pocos se integran realmente.



Si quitaran todas estas ayudas al haber menos competencia laboral mejorarían los sueldos de los españoles y los envidiosos no tendrían que despotricar contra el resto de trabajadores.