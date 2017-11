330 43

Economía/Empresas.- Los trabajadores de CEL proponen un ERE de suspensión rotatorio para mantener el "pleno empleo"

Piden apoyo a las instituciones en una situación de "no retorno" ya que, si no hay acuerdo el día 23, se "pasaría a liquidación"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores del Grupo CEL han propuesto al grupo Lucart, el único que ha presentado una propuesta para adquirir las plantas papeleras, que se aplique un ERE de suspensión rotatorio que permita mantener "el pleno empleo". En este sentido, han lamentado que el grupo italiano plantea "destruir 80 puestos de trabajo", además de una rebaja salarial "brutal", y han exigido a las instituciones apoyo en un momento "de no retorno" porque, si no se llega a un acuerdo antes del día 23, CEL "pasaría a liquidación".

Los trabajadores del grupo papelero se han concentrado este jueves ante el Palacio foral bajo el lema 'En defensa del empleo, grupo CEL ¡solución!. Enkarterrin, industriarik gabe, etorkizunik ez'. A lo largo de la protesta, los manifestantes han coreado lemas como 'Diputación implicación' ya que consideran que las instituciones se han mantenido "en un tercer plano" ante la situación "complicada" que atraviesan.

La concentración se ha realizado un día después de que los representantes de los trabajadores se reunieran con el grupo italiano Lucart, el único que presentó una oferta dentro del plazo establecido por el administrador concursal de CEL.

Según ha explicado el representante de los trabajadores Asier Prado, Lucart plantea que el Grupo se "quede con 145" empleados, frente a los actuales 222, lo que supone "destruir 80 puestos de trabajo", de los que 36 son "despidos traumáticos" y el resto prejubilaciones. También propone una rebaja salarial "brutal", del 15 al 30% en función de los salarios, que "llevaría a 15 o 20 años atrás", ha lamentado.

Por su parte, los representantes sindicales trasladaron, en este encuentro, diversas propuestas "válidas" para mantener el "pleno empleo", que continúa siendo su "primera premisa". Entre ellas, se encuentra un ERE de suspensión rotatorio, que los trabajadores consideran "una buena salida" ya que permitiría que "el 100% de la plantilla consiguiera estar dentro". "Sería en el mayor breve espacio de tiempo posible, un año o así", ha explicado.

Tras el encuentro de este miércoles, los trabajadores tienen previsto volver a reunirse el lunes con los abogados del grupo italiano y con la administración concursal. Por tanto, se encuentran "a la espera" de lo que les traslade Lucart, al que ven "enrocado" y que les ha manifestado que "tienen un margen pequeñísimo de movimiento".

En este sentido, Prado ha reconocido que el hecho de que haya sido el único grupo que ha presentado oferta "dificulta muchísimo" la situación. "Estamos en una posición muy difícil porque son muchos puestos de trabajo y muchos compañeros que se quedarían fuera", ha lamentado.

El representante sindical ha reiterado que a los trabajadores les ha "sorprendido" que no hubiera más propuestas ya que, ha explicado, "el mismo día que concluía la presentación de ofertas, a las nueve de la mañana, el grupo catalán nos mandó su oferta, incluso mejorada", y luego "nos encontramos con que sólo estaba la oferta de Lucart".

Según ha indicado, tanto el grupo catalán como el chileno han trasladado que habían optado por no presentarse debido a que el precio mínimo que había puesto el administrador concursal, de 6,3 millones, "les parecía una barbaridad, excesivo".

El administrador concursal ha determinado un plazo máximo hasta el próximo día 23 para que el grupo italiano, que plantea invertir 20 millones de euros en cinco años, y los trabajadores alcancen un acuerdo y, "si no llegase a fructificar la negociación, pasaríamos todos a liquidación y se extinguirían los contratos", ha advertido Asier Prado.

Por tanto, ha reconocido, "la solución pasa por un entendimiento con el grupo italiano" ya que, con la liquidación, "empezaría otro partido, pueden venir muchos más grupos pero a ver en qué condiciones y cómo". "A los trabajadores les dejaría en una posición muy difícil", ha lamentado.

SOLO PALABRAS BONITAS

Ante este "camino que está siendo muy complicado" y "por desgracia con las cartas marcadas", los trabajadores han exigido a las instituciones que "den la cara de una vez" y les apoyen ya que se sienten "un poco vendidos". "El Gobierno Vasco tenía el 40% del accionariado y la Diputación tiene maquinaria y pabellones. Ni tan siquiera hacen de garantía para el pleno empleo", han criticado.

Prado ha explicado que los representantes sindicales han "hablado" con la Diputación pero sólo han obtenido "palabras bonitas". "Llevamos muchos meses y no cambia nada, ahora estamos en un punto de inflexión, de no retorno y, si alguien no nos echa una mano, estamos perdidos, en una situación muy complicada", ha alertado.

En este sentido, ha advertido de lo que supondría perder otros 80 puestos de trabajo para la comarca de Encartaciones, que ya es "desoladora". De este modo, ha recordado que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y los alcaldes de la zona se han comprometido a "reactivar" la comarca, pero, "si empezamos a reactivarla así, mal empezamos".



