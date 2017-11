Bruselas actualiza hoy sus previsiones económicas para España con la crisis catalana de fondo

#2, 3, 4, 5... Con lo que no contais es que con la bajada de ventas de empresas catalanas, hay otras 'no catalanas' que suben sus ventas y que por ende, aumentan su produccion y requieren de mas materia prima, mas suministros, etc..



La pregunta es... con las mas de 2200 empresas que ya se han marchado del territorio y que por extension... ya no tributan 'ahi', con la merma de ingresos que va a haber (y va a ser grande, jamás lo perdais de vista) cada vez habrá menos y menos fondos para fines indepe-golfistas.



De veras quereis entrar en una dinamica de 'a ver quien se hace mas daño'? Llevais las de perder desde el instante 0... pero bueno, como no hay mas ciego y necio que el fanático... allá vosotros.



Si continuaís asi, sereís la 'próxima' Extremadura. Continuar, porfavor, continuar...