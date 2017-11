Cataluña no es Grecia, ni el Brexit: "Es una tormenta en un vaso de agua"

No puede haber independencia porque:



- La economía no quiere.



- Europa no quiere.



- España no quiere.



- Cataluña no quiere, por más que la CONSTITUCIONAL ley D'Hondt favorezca en el reparto de escaños la concentración de votos independentista.



Sólo quieren dos millones de locos, apoyados por la indigencia intelectual y el sensacionalismo de una parte cada vez menor de la prensa extranjera.



Eso sí, llevamos con esta historia trescientos años y si en los próximos trescientos no se diluyen las naciones en favor de Europa, seguiremos con esta farsa.