El congreso insta al gobierno a reforzar los mecanismos de 'segunda oportunidad' para deudores

7/11/2017 - 20:41

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley con la que se insta al Gobierno a presentar, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar los mecanismos de 'segunda oportunidad' para todas las familias y deudores personas físicas en situación de insolvencia.

La proposición no de ley es fruto de dos iniciativas presentadas por PSOE y Ciudadanos, que finalmente han consensuado en una enmienda transaccional que salió adelante con 132 votos a favor, 2 en contra y 206 abstenciones.

En concreto, el texto recoge más de una decena de propuestas, entre las que se encuentran permitir que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social puedan negociarse en acuerdo extrajudicial.

También se aboga por revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho o eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas puedan volver a ser reclamadas por los acreedores.

Por otra parte, se pide flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, y declarar inembargables algunas ayudas y prestaciones.

Durante la defensa de su propuesta, el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez señaló que en España es "difícil y complicado" emprender, a lo que se suma "la carga y las consecuencias negativas si sale mal el negocio".

Gómez apuntó que para Ciudadanos es una "prioridad ponérselo más fácil" a los emprendedores, autónomos y pequeños empresarios, además de "ayudar a que quien se haya caído a que se levante, algo que en España es prácticamente imposible".

La diputada del PSOE Victoria Tundidor destacó la necesidad de contar en España una ley "eficaz" de segunda oportunidad, "como las que tienen otros países de su entorno".

Además, defendió la importancia de que ésta "no sólo llegue a los grandes empresarios, si no que sea viable para las personas físicas" que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras tras un "cambio sobrevenido" en su situación económica.

Desde las filas de Podemos, Lucía Martín aseguró que es una "vergüenza que aún no tengamos leyes que protejan de manera tan descarado a los bancos" y que "aún no se haya aprobado" en España la dación en pago, entrega de la vivienda a cambio de cancelar el préstamo hipotecario.

Por su parte, el diputado del PP Pablo Matos explicó que las propuestas de Ciudadanos y PSOE piden que se introduzcan modificaciones en ley de segunda oportunidad aprobada en 2015, para señalar que su grupo está a favor de "abordar la revisión" de la norma.

En todo caso, recordó que la transposición de una directiva europea sobre esta materia hará "obligatorio" revisar esta ley, por lo que consideró que los cambios han de hacerse "en el marco y con el contenido" de la misma.

