Draghi: "Los tipos de interés en negativo no están afectando a la rentabilidad de la banca"

El daño a la Banca ya esta hecho, los clientes dejan en las cuentas, que encima son gratuitas online, digitalización dicen... el futuro, cuatro euros. ¿Que hace la Banca con cuentas de 50 euros, de 100 o 200 euros como mucho ?, ruina, no tienen ni para pagar los sueldos de los empleados que cada vez son menos, gastos de locales, luz, etc.



Con los tipos a cero tanto tiempo, el ahorrador busca rentabilizar su dinero fuera de los Bancos, en fondos de gestoras independientes o extranjeros, depósitos en Bancos extranjeros, seguros, en liquidez repartida en varias cuentas gratuitas, a la espera que algo cambie y no arriesgar los ahorros en el Casino de la Bolsa, etc...., no dejando beneficio alguno al Banco donde tiene la cuenta corriente para los gastos y la nómina, en cuanto se cobra se saca el dinero para otras cosas o se gasta, mejor en el Bar que en el Banco.



Los Bancos ya no dan interés por los ahorros, tampoco dan creditos, ni hipotecas, no tienen los ahorros de los clientes, base del negocio bancario, esta todo parado, en resumen las cuentas no les salen y mientras Draghi en otro mundo, dice que los Bancos ganan mucho y no les afecta los tipos de interés a cero, con un gran beneficio para sus balances, aun falta por llegar mucha ruina de la Unión Europea y sus innumerables Políticos, demasiada carga el mantener este monstruo a costa de los trabajadores europeos.... (?).