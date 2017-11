¿Vuelta a las andadas? La temporalidad laboral vuelve a los niveles de la burbuja

si cada vez que volvemos a niveles de la anterior burbuja, debemos caer por logica matematica,



entonces ahora mismo seguiriamos en las cuevas,......



siempre se suele crecer por encima de la anterior burbuja y crisis, mientras no nos gobiernen monos comunistas, y aun asi, los comunistas pueden mejorar el pib por encima de la anterior crisis..... (no digo que el comunismo sea malo, aunque a mi no me gusta nada, digo que no es lo mas optimo para crecer en sociedad tecnolgica y progresista) (progresismo real)