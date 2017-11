330 43

Economía.- Iberdrola ve un impacto "mínimo" por la reforma fiscal planteada por Trump para desincentivar las renovables

Confirma la salida a Bolsa en Brasil de Neoenergia para diciembre

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

IBERDROLA (IBE.MC )considera que la reforma fiscal propuesta por la Administración de Donald Trump, que afectaría a los incentivos a las energías renovables, tendría un impacto mínimo en sus cuentas.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, Galán consideró que el efecto de la implantación de esta reforma sería "neutral", ya que se compensaría con una rebaja del impuesto de sociedades.

No obstante, el directivo recordó que la reforma no ha sido todavía aprobada, ya que necesita el respaldo del Senado, y señaló que el desarrollo de las renovables cuenta con "firme compromiso" de muchas ciudades y Estados americanos, por lo que el impacto "sería mínimo" en las cuentas el grupo y no antes de 2021.

Además, Galán confirmó que la salida a Bolsa en Brasil de Neoenergia se llevará a cabo el próximo mes de diciembre, después de que fuera aplazada como estaba previsto para finales de octubre.

"Ahora nuestro programa es que el proceso va a continuar y vamos a llevar a cabo está salida a Bolsa en diciembre. En los próximos días presentaremos los documentos al supervisor bursátil del país, la Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), y esperamos que sea un éxito", dijo.

ATENTO A CUALQUIER OPORTUNIDAD EN BRASIL.

Sobre el proceso de privatización de activos de Electrobras que abordará el Gobierno brasileño, Galán también indicó que la energética estará "con los ojos abiertos" a cualquier oportunidad que pueda surgir, ya que Brasil es uno de los "vectores de crecimiento" para el grupo", aunque subrayó que nunca se adquirirán activos a precios que estén fuera de mercado.

Por otra parte, respecto a posibles cambios en la retribución para el periodo 2020-2025 en España, consideró que hablar sobre lo que va suceder dentro de más de dos años "es como un sueño", por lo que se mostró a favor de ver como avanza el diseño de la nueva Ley sobre Transición Energética y Cambio Climático.

"Todos los partidos políticos están trabajando duramente para presentar algo que sirva para conseguir un consenso y muchas de las regulaciones se pueden modificar y cambiar y veremos resultados en este proceso", añadió al respecto.

Asimismo, Galán subrayó que será "imposible" en lo que resta de año recuperar las pérdidas por la excepcionalmente baja producción hidroeléctrica, que han representado 9,7 teravatios hora (TWh) hasta la fecha con un impacto de 400 millones de euros en Ebitda por el menor factor de carga hidroeléctrico y su impacto en un mayor coste del 'mix' energético.

A pesar de ello, destacó que prevé que el beneficio en 2017 continúe creciendo ya que los negocios principales del grupo siguen mostrando un buen desempeño y los resultados positivos no recurrentes se aplicarán parcialmente a fortalecer el perfil de negocio futuro.

Para 2018, el presidente de Iberdrola confió en que se "normalicen" los resultados de hidraulicidad, lo que, unido a una serie de previsiones positivas en otras áreas de negocio, así como a la aportación del negocio de Neoenergia, permitirán para el próximo ejercicio que los resultados en términos recurrentes sean "infinitamente mejores".

Finalmente, Galán consideró que el mercado eléctrico de Reino Unido necesita incentivar aún más las inversiones y señaló que el Gobierno británico debe decidir entre mercado o tarifa regulada. "Mi propuesta es mejor pasar a una tarifa totalmente regulada, como tenían en el pasado", dijo.

