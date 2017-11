Fernández Ordóñez asegura que el miedo a disparar el déficit retrasó la inyección de recursos a la banca

Me pregunto: ¿Por qué en España no hay presos políticos?



Me respondo: Porque si los hubiera, no cabrían en las cárceles actuales y deberíamos construir amplios campos de concentración solo para todos ellos.



¡¡¡Viva el sistema!!! Creo que se llama 'estado de (sus) dereccho(s)'



SINVERGÜENZAS