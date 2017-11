Bruselas amenaza con sancionar a la Isla de Man por sus montajes fiscales

Tienen que estar tan temblando como cuando a Mónaco de Gaulle le bloqueó. La Gestapo bruselense de la Unión Europea considera inaceptable que existan países que traten a sus ciudadanos como personas y no como esclavos. Para los jerarcas nazis de los euroburócratas, los ciudadanos de la UE somos esclavos cuya única misión es dejarnos robar por los funcionarios para que ellos con sus millonarios salarios vivan como majarajás. Y el consorcio de internacional de feladores de investigación (también conocidos como periodistas) no es más que las SA de los funcionarios, buscando que los ciudadanos no podamos escapar de la esclavitud.