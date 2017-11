330 43

Cataluña. ugt y ccoo lamentan que se centre el foco en el conflicto catalán y se olviden los problemas sociales

6/11/2017 - 14:43

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, lamentaron este lunes que la actualidad esté centrada en el conflicto en Cataluña, "relegando a un segundo plano los no menos graves problemas económicos, sociales y laborales que afectan a España".

Así lo indicaron, en la rueda de prensa posterior a la reunión de trabajo que mantuvieron hoy, delegaciones de ambos sindicatos para impulsar la agenda laboral y social, así como analizar la situación del diálogo social y la negociación colectiva.

Álvarez comentó que los sindicatos "ni somos ni queremos ser un actor principal en el conflicto que se vive hoy en Cataluña". En este sentido, apuntó que "no lo somos porque no forma parte de la naturaleza de las reivindicaciones del sindicato, porque se corresponden más con la agenda política", aunque reconoció que "no podemos estar al margen".

Ante las distintas posturas de los miembros de UGT Cataluña, Álvarez comentó que su sindicato "es como la sociedad catalana, donde hay mucha variedad", pero matizó que los sindicalistas "no tienen que sentirse incómodos dentro del sindicato, porque nos votaron por temas laborales". Por tanto, aseguró que no tomarán una postura cerrada, porque "dejaríamos a personas descolgadas".

En este contexto, ambos representantes sindicales no quisieron afirmar que el Gobierno y la CEOE usan el conflicto catalán como excusa, pero sí reconocieron que "esta situación facilita al Gobierno que no entremos en los temas sociales a fondo".

Sordo apuntó que han reclamado por carta a la CEOE la constitución de la mesa negociadora, pero "el monotema invade y se lleva por delante cualquier otro tema", aunque aseguró que "vamos a hacer lo posible y lo imposible para intentar que este asunto no se coma la actualidad y el tratamiento de otros temas".

Ante la cuestión de si son actores fundamentales en la situación que vive Cataluña, los representantes de UGT y CCOO, comentaron que "no hemos propuesto ni definido el programa de la situación en Cataluña, ni estamos en Parlamento, ni hemos sido el motor de las movilizaciones". Por tanto, "no se puede pensar que somos los responsables", recalcaron.

PETICIONES A GOBIERNO Y PATRONAL

En relación a la reunión mantenida hoy por ambas delegaciones sindicales, Álvarez aseguró que tenía una finalidad muy clara, ya que "queremos recuperar el espacio y la agenda de los temas que tienen que ver con temas de carácter social y laboral".

Además, "tenemos voluntad de trabajar de manera conjunta e ir situando de manera conjunta las estrategias comunes previamente definidas, que son grupos de trabajo como los formados hoy con diversas estrategias".

En este sentido, apuntaron que es "desolador" ver el ritmo que llevan los debates con temas de carácter laboral y social, como la negociación colectiva, que es bueno para el país, ya que da confianza, estabilidad, y facilita que el crecimiento económico pueda ser pieza clave de cara a la creación de empleo". Así, "no entendemos los silencios de la CEOE sin constituir esa mesa de negociación, con aspectos como salarios, igualdad de género o salud laboral", comentó Sordo.

El secretario general de CCOO indicó que la reunión de hoy quiere ser un "elemento dinamizador de las negociaciones, una puerta que nos ayude a situar en la agenda de nuestro país los temas sociales, laborales, de negociación colectiva, de diálogo, y que nos permitan hablar de la calidad empleo, y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sordo valoró la reunión y reconoció que es importante que CCOO y UGT emplacen al resto de agentes, para que "además de problemas políticos, se pongan manos a la obra para encauzar la situación de España".

En este sentido, lamentó las "maniobras de dilación por parte de los agentes sociales, porque no se están llevando a cabo las mesas de negociación", a lo que añadió que la voluntad es total por parte de ambos sindicatos para negociar y "no ser meros consultores".

Por ello, emplazó a CEOE y Cepyme "para recuperar el marco de negociación colectiva". En este sentido, concluyó que es necesario impulsar los salarios, incluir elementos cualitativos mejorar las condiciones de trabajo y hablar de formación permanente.

