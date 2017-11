330 43

Economía.- CC.OO. no participará en la huelga general de Cataluña y UGT fijará su posición en las próximas horas

Alvarez advierte de que la dirección confederal "no da instrucciones cerradas a ninguna organización del sindicato", pero cree que se alineará con CC.OO.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha asegurado que su organización sindical no participará en la huelga general de Cataluña convocada por el sindicato Intersindical-CSC para el próximo 8 de noviembre, mientras que el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha afirmado que la delegación catalana del sindicato dejará clara su posición en las próximas horas.

Ambas organizaciones han insistido en que "no son actores fundamentales" de esta situación en Cataluña. "No somos los que hemos propuesto ni definido el programa por el que se ha llegado a la situación en la que estamos en Cataluña", han apostillado, tras recordar que "no son ni quieren ser un actor en el conflicto".

Respecto a la postura de UGT, Alvarez ha afirmado que el sindicato "no da instrucciones cerradas a ninguna de sus organizaciones" y que cada federación decide en su ámbito cuáles son las políticas que desarrollan, aunque ha recordado que la confederación ejecutiva sí que participa en la toma de decisiones.

En esta línea, pese a que todavía se desconoce la postura que va a defender la delegación del sindicato en Cataluña, Alvarez ha apuntado que el conflicto político "no forma parte de las razones por las que los trabajadores se han afiliado al sindicato", y ha destacado que "hay incomodidad cuando se intenta convertir un conflicto político en uno de carácter laboral".

Pese a todo, Alvarez ha afirmado que cree que la federación catalana del sindicato va a tener la misma posición que CC.OO., porque comparten "opinión". "UGT Cataluña no tardará en dar una respuesta que seguro que va a ser unitaria", ha añadido.

