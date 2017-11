330 43

Sabadell defiende que "la situación está totalmente normalizada" tras su cambio de domicilio

6/11/2017 - 13:33

El subdirector general de Banco Sabadell, Juan Krauel, ha asegurado que, tras el cambio de domicilio social y fiscal que llevó a cabo la entidad financiera de Cataluña a la Comunidad Valenciana, "la situación está totalmente normalizada", gracias a que, "en el momento oportuno y a la hora oportuna tomó la decisión conveniente para salvaguardar y preservar los intereses de sus clientes, accionistas, proveedores y empleados".

CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)

Con esa decisión, el banco buscó "estar siempre protegido bajo el marco de la legalidad española y europea", según ha señalado Krauel en rueda de prensa tras firmar un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA para facilitar financiación a sus asociados.

"Pasados los primeros días de incertidumbre, la situación está completamente normalizada y no tenemos incidencias de ningún tipo", ha apuntado el directivo de Banco SABADELL (SAB.MC ) que ha añadido que "no se ha producido ningún déficit que no se haya subsanado y no hay ningún signo de alarma ni de inquietud de ningún tipo".

