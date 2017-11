330 43

Los sindicatos convocan una huelga de 24 horas este martes en Ericsson en protesta por el ERE

6/11/2017 - 12:47

El cuarto ERE en cinco años en Ericsson España afectará a 393 trabajadores

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STC han convocado una huelga de 24 horas para este martes 7 de noviembre en la compañía tecnológica ERICSSON (ERICB.ES )como protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado recientemente por la empresa y que afectará a 393 trabajadores en España.

La comisión que se encarga de negociar el ERE anunciado a finales de septiembre se ha reunido en seis ocasiones y, según recoge Comisiones Obreras en un comunicado, "no se ha producido avance alguno". Sindicatos y empresa volverán a reunirse este lunes, miércoles y viernes antes de que finalice el periodo de consultas el próximo 10 de noviembre.

En este contexto, los sindicatos con representación en Ericsson han convocado un calendario de movilizaciones que arrancan con una concentración este lunes 6 de noviembre a las 17.30 horas en todos los centros de trabajo.

Posteriormente, mañana martes se celebrará una huelga de 24 horas con la que CCOO y UGT "meten presión a la negociación" para sacar adelante sus propuestas. Los sindicatos confían en que la respuesta de los trabajadores sea "multitudinaria" dada la envergadura del último ajuste laboral anunciado por la empresa.

"CCOO no puede asumir medidas que no hablen de voluntariedad, por eso reclama, junto a UGT, que no haya ningún despido forzoso. Además, propone medidas adicionales de reducción de costes y alternativas para la adaptación de competencias, así como un plan estratégico de empleo", remarca.

En este sentido, el sindicado espera que Ericsson tome buena nota de las propuestas que junto a UGT ha puesto sobre la mesa y critica que durante los últimos años Ericsson "ha ejecutado un ERE tras otro" sin proponer medidas alternativas de recapacitación y formación para las nuevas áreas de negocio o un plan de viabilidad que garantice un empleo estable y de calidad y el futuro de la compañía".

Por su parte, el Sindicato de las Telecomunicaciones (STC) de Ericsson afirma que el ERE está basado en "hechos inconsistentes" y que no corresponden en absoluto a la realidad de la situación de la empresa y asegura que existe "una fuerte oposición y malestar entre los trabajadores, quienes ven injustificada y desproporcionada la aplicación de este proceso".

STC señala que también ha presentado una serie de propuestas alternativas que tienen igualmente como objetivo una reducción de costes en vez del "despido indiscriminado y elevado que plantea el ERE".

Ericcson anunció a finales de septiembre un ERE para 450 personas, cifra que se ha reducido a 393 puestos de trabajo, lo que supone una reducción del 14% de un colectivo de la plantilla compuesta por un total de 2.777 empleados. Este Expediente de Regulación de Empleo será el cuarto que lleva a cabo el grupo Ericsson en España en 5 años.

PUBLICIDAD