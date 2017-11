Criptomonedas y tokens no son el mismo criptoactivo

Soy programador y economista. Me he sentido agradido en varios sentidos con "El problema es la ignorancia económica de un conjunto de programadores que creen que entienden de economía" del comentario anterior. Quizás aquí el amigo del comentario no sabe que todos los sistemas bancarios, de facturación, programas contables, de nóminas, fiscales etc. y el excel que seguramente a él tanto le guste llevan a bastantes programadores detrás. Quizás lo que él tiene que empezar leyendo es algo de teoria económica monetaria básica y sobre el dinero y el valor.



Tampoco me gusta que siempre que se hable de las altcoins se hable de Ponzi, timos, fraude y dinero sucio. Estoy de acuerdo con que ha habido varios casos de fraude pero no creo ni de lejos que sea la tónica general. Se está creando una economía paralela y obviamente al principio hay fallos pero también hay grandes oportunidades. Si bien no aconsejo entrar en una ICO sin haber investigado exhaustivamente también lanzo una lanza por muchas Alts prometedoras que hay ahora mismo en el mercado porque creo que estaría bien perder el miedo. Para expresar también mi optimismo con respecto a este mercado copio y pego un resumen que le hice a uno de mis mejores amigos para explicar los tipos de alts por si es de utilidad:



En este mundo de las alts de momento se puede decir claramente que hay varios tipos de monedas que se van diferenciando.



1.- Criptomoneda pura como bitcoin por ejemplo Litecoin, Monero, Dash, Zcash etc ... Pensadas para ser una reserva de valor digital transferible descentralizada (fuera de la banca privada). A diferencia de las monedas habituales (FIAT - Euro, Dollar etc...) donde un banco central puede variar la cantidad de dinero en circulación, dentro de estas la cantidad es casi siempre fija o varia muy poco por lo que su precio final depende sólo de la oferta y la demanda. Un ejemplo extraño de este tipo de moneda sería Tether que mantiene su precio fijo en 1 dollar por diseño.



2.- Criptomonedas que pretenden ser plataformas de lanzamiento de negocios digitales sobre blockchain como Ethereum, Neo, ARK, Rise, Ripple, Stratis, Qtum, Waves. Una de sus características principales es el uso de contratos inteligentes, que resumiendo mucho es una manera de programar tu dinero digital. Estos contratos tienen varios casos de uso prácticos en los que no voy a entrar ahora. Por hilar el siguiente tipo de moneda diré que intentan hacer fácil el desarrollo de aplicaciones dentro de su blockchain. Su valor fluctúa en parte por el número de plataformas que soportan y el número de transacciones.



3.- Luego tenemos tenemos monedas vinculadas a aplicaciones que se suelen denominar tokens. En la mayor parte de los casos tratan de implementar modelos de negocio actuales con la tecnología blockchain. Normalmente son implementadas como uno o varios Smart Contracts de alguna de las plataformas del párrafo anterior. Su valor a grandes rasgos suele estar vinculado al número de personas que usen su aplicación o a su potencial futuro... Aquí entramos en monedas como Storj que descentraliza el uso de espacio de almacenamiento digital (un dropbox descentralizado). Monaco MCO, TenX PAY, OMG ... tarjetas de débito (VISA) para pagar con cryptomoneda en el mundo real y pasarelas de pago tipo paypal en blockchain. Golem, Elastic XEL para procesamiento de datos distribuido ¿y si en vez de comprar un superordenador para procesar datos científicos o para machine learning usamos muchos distribuidos por todo el mundo a la vez?. Walton WTC integrando blockchain y IoT. Civic CIV privacidad e identidad digital ... y un largo etcétera.



Esta clase de tokens suelen funcionar como las acciones de una empresa pero mejor porque reparten dividendos automáticamente via Smart Contracts en función del volumen de negocio. También pueden funcionar como un utility token y existir como única manera para interactuar con su aplicación.



En fin como te digo, esto es todo un mundo de momento muy techie pero se parece un poco a internet al principio, no? En lugar de la información lo que se libera aquí de entidades centralizadas es el dinero.