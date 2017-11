330 43

Gobierno vasco dice que quiere "negociar y pactar" porque tiene la "obligación" de aprobar las Cuentas de 2018

6/11/2017 - 12:36

Subraya que el acuerdo con PP "funcionó estupendamente" y cree que no tiene por qué no haber otro cuerdo que funcione "igual de bien"

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha insistido este lunes que el Gobierno Vasco "quiere negociar" los presupuestos para 2018, ya que "tiene la obligación" de sacar las Cuentas adelante para lo que tiene la disposición de "negociar, pactar y aprobar" en los plazos previstos.

Azpiazu ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para presentar el Proyecto de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo autonómico que asciende a 11.486 millones de euros, cifra que supera en un 3,9 por ciento a la de 2017 y que, en caso de que las cuentas resulten aprobadas, se situaría como la más elevada en la historia de la Administración autonómica.

En su intervención ante los grupos parlamentarios, el consejero ha apelado a la responsabilidad de los partidos de la oposición para llegar a un acuerdo "lo más amplio posible" en torno a unos presupuestos que, según ha defendido, son "positivos para la ciudadanía, ya que garantizan las políticas públicas, e impulsan la actividad económica y el empleo".

Según ha explicado, no tener presupuestos tendría como consecuencia "problemas de gestión y políticos" y ha puesto como ejemplo que "no se podrían hacer las nuevas inversiones o los nuevos programas subvencionales, a los funcionarios no se les podría subir el 1,5% , tampoco hacer las aportaciones a Itzarri, ni las aportaciones a la RGI, congelación de tasas y posiblemente habría una serie de prejuicios bastante más importantes también que los comentados".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno Vasco "quiere negociar", ya que "tiene la obligación de sacar estos presupuestos adelante" y ha explicado que como consejero de hacienda tiene la "responsabilidad" y va a intentar alcanzar acuerdos porque son unas cuentas "muy buenas para el conjunto de los ciudadanos".

Asimismo, se ha dirigido al parlamentario del PP, Antón Damborenea, a quien le ha dicho que el acuerdo firmado con los 'populares' funcionó estupendamente" y cree que "no tiene por qué no haber otro acuerdo que funcione igual de bien". "No tengo ningún problema", ha señalado.

Según ha defendido, en el acuerdo con el PP se incluían una serie de compromisos "que se han ido cumpliendo" y en caso de que haya "algunas cuestiones pendientes", se ha mostrado dispuesto a "hablar". Por ello, ha reiterado que no quiere que quede "alguna duda" de que el gobierno quiere sacar estos presupuestos adelante y para eso quiere "negociar, pactar y aprobar" en los plazos previstos.

En este sentido, el parlamentario del PP ha contestado al consejero que le ha "sorprendido" que el PNV diga que hay que dejarse de "vetos absurdos" impuestos por una "vía política de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP", cuando el PP no ha puesto ningún veto sino que está vigente un acuerdo firmado hace seis meses para el presupuesto 2017 y "son otros los que ponen vetos. "Me parece que hay alguien que se está poniendo la venda antes de la herida. Tras oír al gobierno y al partido que lo sustenta, me da la sensación de que el gobierno no quiere negociar ni pactar nada con nadie y nos está echando a los demás la culpa de que no haya presupuestos", ha criticado.

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha pedido a la oposición que dejen a un lado "vetos absurdos", aporten "en positivo" y no "tumben" el presupuesto "poniendo la mirada en aspectos que se escapan" a las Cuentas, mientras que la parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha defendido el carácter social de los presupuestos y se ha unido a la apelación a la "responsabilidad" hecha por el consejero esperando alcanzar un acuerdo "lo más amplio posible".

La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha defendido que su formación "siempre ha actuado con responsabilidad" a la hora de negociar los presupuestos y ha recordado al consejero que existen diferentes "opciones para trabajar con un presupuesto prorrogado con más disposición económica que el año anterior". "La aprobación de los presupuestos es responsabilidad del gobierno", ha insistido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha criticado el presupuesto afirmando que "está poco claro que este presupuesto tenga un impacto real" en materias como la creación de empleo y cree que "antes de apelar a la responsabilidad, es necesario tomar una responsabilidad propia"

INCREMENTO SALARIAL

En su intervención, el consejero ha explicado que el capítulo de gastos de personal recoge el incremento de la retribución de personal al servicio de la administración de un 1,5% y además, se incluyen las aportaciones a Itzarri con 0,5% que podrá elevarse hasta el 1% a lo largo del ejercicio por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Tras recordar que la cuantía de las retribuciones básicas del personal no sujeto a régimen laboral, debe ser fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha recordado que "todavía no ha sido aprobado" el Proyecto de Ley para 2018 del Gobierno de Rajoy.

Por ello, ante la posibilidad de que el Gobierno central no cuente con presupuestos en 2018 y deba recurrir a la prórroga, el artículo 19 del Proyecto prevé la posibilidad de que, "sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público", se puedan incrementar, "de manera provisional y transitoria", las retribuciones del personal no sujeto a régimen laboral, así como la masa salarial del personal laboral, en un porcentaje del 1,5 por ciento con respecto a las establecidas en el ejercicio 2017.

Asimismo, el consejero ha detallado que el texto legal dispone que el importe global de dicho incremento se abone, en su caso, en concepto de "complemento transitorio" hasta que no se produzca la determinación para el ejercicio 2018 de las retribuciones básicas de los funcionarios de las Administraciones Públicas por parte del Gobierno central.

UN 2018 "MÁS HOLGADO"

El titular de Hacienda ha destacado también que el aumento de la recaudación va a servir para trasladar a este ejercicio 2017 "una serie de gastos no recurrentes" que van a "liberar" partidas del presupuesto 2018, lo que va a permitir tener un 2018 "todavía más holgado que el que estamos planteando con el proyecto de presupuestos."

Respecto al Departamento de Hacienda y Economía que dirige, el consejero ha detallado que dispondrá de un presupuesto de 50,8 millones de euros para el próximo año, lo que supone un incremento de 1.928.000 euros, un 3,9% respecto al año 2017. El gasto de este departamento es en su mayor parte de carácter estructural. El gasto de personal, el primero en la clasificación económica, aumenta 519.400 euros por el incremento retributivo del 1,5%, por las bases de las cotizaciones de la Seguridad Social y por el incremento de las primas de seguros del personal

PUBLICIDAD