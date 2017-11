El Ejecutivo aprueba las leyes del Concierto y del Cupo vasco pactadas con el PNV

Si tenemos tantas ventajas fiscales en la Comunidad Autonoma Vasca con el concierto y en Navarra con el Convenio todas las empresas catalanas se habrian trasladado aqui no?



Pues solo se ha trasladado una a Bilbao y otra a Navarra,



Sera que no hay tantas ventajas no?



Sera que todos los que hablais aqui de privilegios no teneis ni p.ta idea de lo que estais hablando