Cataluña puede perder hasta 5.400 millones de PIB por la crisis política

Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.



Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.



Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.



Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.



Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada