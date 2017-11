'Perplejidad' en EEUU: gasta el triple que España en sanidad pero la esperanza de vida es mucho más baja

Pues yo en general estoy satisfecho.



Cuando lo he necesitado, me han atendido bien.



Cuando he visto algo mal lo he dicho, y si no se ha corregido, he puesto la correspondiente queja por escrito.



Tenemos la mayor aseguradora del planeta, y eso hace de nuestro sistema uno de los mas eficientes. Por pura economía de escala... Y los dueños somos los 48 millones de españoles.



Y si alguien es racista o snob, y no quiere que le atiendan en habitaciones compartidas, siempre puede ir a la privada. Que para todos los que no viven en una capital, es la mayor chorrada que se puede hacer, dado que no suelen tener medios.