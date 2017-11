El empleo sufre en Cataluña: lidera la subida del paro al crecer el doble que hace un año

El boicot es más eficaz de el 155.



Sigo consumiendo, y al consumir doy trabajo pero no a cataluña, ya que las empresas NO votan; votan sus propietarios, sus directivos y empleados. Con ello ayudo (y mucho) a redistribuir la riqueza a otras regiones de España.Cuando dentro de unos meses salgan las cifras reales resultado de este sinsentido, muchos catalanes lo sentirán, y estas navidades para muchos van a ser muy amargas.



Otra cuestión, me acaban de enviar el mensaje que envió el Sr. Puigdemont a sus seguidores independentistas cuando iba camino de Marsella.



" Mi paz os dejo



mi paz os doy



que os den por culo



que yo me voy".



Juas juas juas