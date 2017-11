Así es Jerome Powell, nuevo presidente de la Fed: un abogado para reducir el mayor balance del mundo

Su postura moderada facilitará su ratificación en el Senado de EEUU

Foto: Reuters.

Abogado, multimillonario y persona de consenso. Así es Jerome H. Powell, el sucesor de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. La elección de Donald Trump en este caso sorprende por su moderación, puesto que se espera que Powell continúe la línea pausada en el alza de tipos de interés de Yellen, algo que el presidente estadounidense ha criticado reiteradas veces. Al final, se ha impuesto la recomendación del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que prefería a un "constructor de consensos" - como le denominó Ben Bernanke - , frente a otros 'halcones' como John Taylor, profesor de economía en la Universidad de Stanford.

Pero, ¿qué cabe esperar de la política monetaria bajo el mandato de Powell? En principio, es más cercano a la subida de tipos que su predecesora, pero eso ya es un sentir mayoritario en la Junta de Gobernadores de la Fed. Tras una década lidiando con una crisis económica y financiera de grandes dimensiones y sus consecuencias, Powell será el encargado de devolver la normalidad a la economía.

Con esta elección, Trump espera que sus prometidas bajadas de impuestos, que podrían conllevar rápidas subidas de la inflación, no sean respondidas desde la Fed con subidas constantes de los tipos, que también podrían enfríar el rally alcista en los mercados. Paradójicamente, una inflación por debajo del valor objetivo del 2% es el motivo por el que la Reserva Federal de Yellen no ha incrementado los tipos de interés a mayor velocidad, algo en lo que Powell no ha discrepado abiertamente desde su llegada al organismo en 2012.

Su discurso, por tanto, no difiere excesivamente del de Yellen. Los mercados han llegado a calificar a Powell como "la versión republicana" de la propia Yellen, con la diferencia de que el nuevo presidente sí se ha mostrado más favorable a reducir la sobreregulación en los mercados, algo que la hasta ahora presidenta ha calificado como "muy peligroso". Powell considera que el papel de la Fed debe ser de el de supervisar la economía influyendo lo menos posible en los movimientos de los mercados y se ha mostrado abierto a dar más concesiones a los bancos, algo que le ha valido críticas desde la izquierda y en lo que se aproxima al pensamiento del inquilino de la Casa Blanca.

Powell tendrá que hacer frente además a la reducción del balance de la Fed, que asciende a 4,5 billones de dólares, una cuantía sin precedentes. El objetivo establecido por la Junta de Gobernadores es reducirlo hasta los 2,5 o 3 billones de dólares a razón de hasta 30.000 millones de dólares al mes. Esta operación de cirugía financiera comenzó el pasado mes de octubre, y se espera que Powell la mantenga sin demasiados cambios.

Aunque sea el primer presidente de la Fed sin un doctorado en Economía, Powell será sin embargo el más rico de ellos de los últimos 70 años: ha declarado que su patrimonio neto se encuentra entre los 19,7 y los 55 millones de dólares.

Biografía

Jerome Powell nació en Washington D.C. en 1953. Abogado, hijo y nieto de abogados - su abuelo fue decano de la Columbus School of Law - se graduó en políticas en Princeton en 1975 y empezó su carrera profesional en la asesoría política. Ejerció como abogado durante la primera mitad de la década de los 80, hasta que dio su primeros pasos en el mundo de la economía en 1984, cuando entró a trabajar en el banco de inversión Dillon, Read & Co., donde llegó a la vicepresidencia.

Esa compañía le daría el impulso definitivo a su carrera, ya que allí conoció a Nicholas Brady, que se convertiría en Secretario del Tesoro bajo la presidencia de George H. W. Bush. Powell entró a trabajar en el Departamento del Tesoro y en 1992 fue nominado por Bush padre como Subsecretario del Tesoro de Finanzas Nacionales, aunque fue relevado poco después al ganar Clinton las elecciones presidenciales.

De vuelta a la empresa privada, Powell pasó por Bankers Trust antes de regresar a Dillon, Read & Co. Entre 1997 y 2005 fue socio de The Carlyle Group, tras lo que fundó una firma de inversión privada centrada en el sector industrial llamada Severn Capital Partners. En 2008 entra de socio en la compañía de capital riesgo Global Environment Fund, dedicada a inversiones en energía sostenible.

Entre 2010 y 2012 forma parte del think tank denominado Bipartisan Policy Center, donde colaboró en las negociaciones para alzar el techo de deuda del gobierno en 2011. En diciembre de 2011, Obama nomina a Powell para que entre a formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, buscando el beneplácito del Partido Republicano. Asume el cargo el 25 de mayo de 2012 y es reelegido y confirmado en 2014, cuando el Senado le concede un mandato de 14 años que terminaría en 2028.

Jerome Powell es un reconocido republicano. En 2008 apoyó con más de 30.000 dólares la candidatura presidencial de John McCain, que en los últimos meses ha sido uno de los azotes de Trump dentro del partido del elefante.

