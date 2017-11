330 43

El gobierno pide que se transmita "con crudeza y objetividad" la situación de los costes del sistema energético

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, aseguró este jueves que tanto desde el Gobierno como desde las asociaciones industriales y de consumidores, "tenemos que ser capaces de trasmitir con crudeza pero con objetividad la verdadera situación de costes de nuestro sistema energético".

Así lo indicó hoy durante la inauguración del Foro de Energía 'La industria electro-intensiva en la Transición Energética' que se celebró en el Congreso de los Diputados.

Navia señaló que el sistema energético español es "complejo" y sobre el cual se pueden hacer interpretaciones selectivas que "tiene efectos sobre la opinión pública y pueden distorsionar los debates".

En este sentido, lamentó que "es muy fácil buscar una cifra concreta puntual que diga que ha subido un tanto por ciento una cifra", pero matizó que "la realidad es que la factura comparada con 2015 es ligeramente inferior, pero mayor que 2016, por la abundancia de lluvias del año pasado".

El secretario de Estado de Energía reconoció que "es indiscutible" que el precio de la electricidad en España es más alta que en países del entorno, y lo achacó a que en España "no quemamos carbón barato en base, no tenemos recursos hídricos muy abundantes y no tenemos centrales nucleares de forma extensiva".

Además, comentó que "lamentablemente" no hay interconexiones que "nos permitirían un modelo de comercio internacional, con el que Europa se beneficiase de nuestros recursos y nosotros de los de Europa".

"Es un elemento fundamental de la estrategia que debemos adoptar para lograr una equiparación con el resto de Europa con las interconexiones. No es inmediato pero es fundamental, no podemos permitir en España y Portugal estar aislados de los mercados europeos de forma permanente", remarcó.

Por otro lado, demandó una política de peajes y que "seamos capaces" de distribuirlos correctamente, además de mejorar la eficiencia energética, para lo que indicó que "seremos más agresivos" en esas políticas y con mayor esfuerzo hacia los mecanismos de apoyo para la industria electro-intensiva.

Respecto a este tema, Navia aseguró que lo fundamental es tener una visión de medio plazo, aunque reconoció que, "ahora que salimos de la crisis, hay más márgenes y, por tanto, queremos trabajar en la línea de iniciativas de compensación de determinados costes".

