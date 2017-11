Dijisteis de Ciudadanos sería segunda fuerza, y se quedaron cuartos.



Dijísteis que no sadría Trump, y salió



Dijisteis que no habría Brexit, y lo hubo



Dijísteis que no votarían en Catalonia, y votaron.



Dijisteis que el Boicot iba a funcionar, y no funcionó.



¿Vosotros serviis para algo?